Videojuegos

Electronic Arts revive 25 juegos clásicos de los años 90 para Steam y GOG, incluyendo las series Wing Commander y Ultima

Clásicos noventeros muy nostálgicos.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Ultimamente hemos estado muy furiosos con Electronic Arts —especialmente por su decisión de acabare con Bioware— y es por eso que resulta digno de celebrar que hay una noticia relacionada con ellos que es indudablemente positiva. Esta compañía es infame por «dejar en el olvido» sus juegos viejos, es por eso que resulta una gran sorpresa el relanzamiento de 25 juegos clásicos que disfrutamos principalmente en los años 90 en tiendas digitales para PC como Steam y GOG.

Si revisamos la página de Electronic Arts en GOG y de las ofertas de clásicos de EA en Steam encontramos los siguientes juegos disponibles por primera vez para computadoras modernas:

- Publicidad -
  • Crusader: No Remorse
  • Crusader: No Regret
  • Road Rash: 30th Anniversary Edition
  • Strike Commander
  • Theme Hospital
  • Wing Commander: 35th Anniversary Edition
  • Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition
  • Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition
  • Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition
  • Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition
  • Wing Commander: Privateer
  • Wing Commander: Academy
  • Wing Commander: Armada
  • Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition
  • Ultima I: The First Age of Darkness
  • Ultima II : The Revenge of the Enchantress
  • Ultima III: Exodus
  • Ultima IV: Quest of the Avatar
  • Ultima V: Warriors of Destiny
  • Ultima VI: The False Prophet
  • Ultima VII: The Complete Edition
  • Ultima VIII: Gold Edition
  • Ultima IX: Ascension
  • Ultima Underworld I
  • Ultima Underworld II

Además de poner de nuevo a nuestra disposición todos estos juegos clásicos, Electronic Arts «mejoró» los cinco primeros Wing Commander y Road Rash en ediciones de aniversario que tienen secuencias FMV restauradas, bugs corregidos, mejoras de calidad de vida y los mods más populares integrados en el juego.

Las ediciones de aniversario tienen un costo de $9.99 dólares (aproximadamente 40.000 pesos colombianos) y los demás relanzamientos cuestan $4.99 dólares (aproximadamente 20.000 pesos colombianos), pero para celebrar su lanzamiento todo está a mitad de precio hasta el lunes 9 de noviembre de 2026.

Esta es una excelente oportunidad para revivir estos clásicos o para probar por primera vez algunos de los títulos de PC más importantes e influyentes de los años 90. Le agradecemos mucho a EA que los haya sacado de su bóveda, pero seguimos enojados con esa compañía por muchas otras razones.

Más noticias relacionadas con EA

Godzilla llega a las Tierras salvajes en su colaboración con Apex Legends: 10 nuevas skins, arma y modo de juego
 Godzilla llega a las Tierras salvajes en su…
La nueva temporada de Apex Legends trae el esperado rediseño de habilidades de Crypto, el arma Wingman de dos manos y más sorpresas
 La nueva temporada de Apex Legends trae el…
Se filtra supuesto tráiler del juego cancelado de Mass Effect
 Se filtra supuesto tráiler del juego cancelado de…
EA cierra BioWare, cancela el nuevo Mass Effect y anuncia sus planes futuros
 EA cierra BioWare, cancela el nuevo Mass Effect…
Battlefield 6: Todo lo que deben saber sobre la colaboración con Dead Space de octubre (2026)
 Battlefield 6: Todo lo que deben saber sobre…
Sparrow se convierte en hombre lobo en el evento de Halloween de Apex Legends, nuevo modo comodín, skins y detalles
 Sparrow se convierte en hombre lobo en el…
Godzilla llega a las Tierras salvajes en su colaboración con Apex Legends: 10 nuevas skins, arma y modo de juego
007 First Light ahora tiene un ‘starter pack’ gratis que nos deja jugar completa la primera misión del juego
Detalles de la beta final y periodo de lanzamiento de Honkai: Nexus Anima, el «Pokémon» de los creadores de Genshin Impact
Kasane Teto será la protagonista del próximo pase musical de Fortnite, fecha y primeros detalles
Vuelve a derrotar a todos los kaiju en Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered para plataformas actuales
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Godzilla llega a las Tierras salvajes en su colaboración con Apex Legends: 10 nuevas skins, arma y modo de juego
No hay comentarios

Lo último

Mashle Magic and Muscles: así se ve Mackenyu, en el primer tráiler del live action de la obra de Hajime Komoto
Cine y TV
KPop Demon Hunters: The Deluxe Screen Comic incluye escenas inéditas de las Huntr/X, Rumi, Mira y Zoey
Cultura POP
One Piece (1198): spoilers del nuevo capítulo confirma una nueva transformación de Luffy ¿Estará este posible «Gear 6» inspirado en Dragon Ball?
Anime y Manga
Hot Toys presenta unas mini figuras de Death Stranding 2: On The Beach – Cosbi Collection, en tus manos como la mañana
Cultura POP