Electronic Arts revive 25 juegos clásicos de los años 90 para Steam y GOG, incluyendo las series Wing Commander y Ultima

Ultimamente hemos estado muy furiosos con Electronic Arts —especialmente por su decisión de acabare con Bioware— y es por eso que resulta digno de celebrar que hay una noticia relacionada con ellos que es indudablemente positiva. Esta compañía es infame por «dejar en el olvido» sus juegos viejos, es por eso que resulta una gran sorpresa el relanzamiento de 25 juegos clásicos que disfrutamos principalmente en los años 90 en tiendas digitales para PC como Steam y GOG.

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Si revisamos la página de Electronic Arts en GOG y de las ofertas de clásicos de EA en Steam encontramos los siguientes juegos disponibles por primera vez para computadoras modernas:

Crusader: No Remorse

Crusader: No Regret

Road Rash: 30th Anniversary Edition

Strike Commander

Theme Hospital

Wing Commander: 35th Anniversary Edition

Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition

Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition

Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition

Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition

Wing Commander: Privateer

Wing Commander: Academy

Wing Commander: Armada

Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition

Ultima I: The First Age of Darkness

Ultima II : The Revenge of the Enchantress

Ultima III: Exodus

Ultima IV: Quest of the Avatar

Ultima V: Warriors of Destiny

Ultima VI: The False Prophet

Ultima VII: The Complete Edition

Ultima VIII: Gold Edition

Ultima IX: Ascension

Ultima Underworld I

Ultima Underworld II

Además de poner de nuevo a nuestra disposición todos estos juegos clásicos, Electronic Arts «mejoró» los cinco primeros Wing Commander y Road Rash en ediciones de aniversario que tienen secuencias FMV restauradas, bugs corregidos, mejoras de calidad de vida y los mods más populares integrados en el juego.

Las ediciones de aniversario tienen un costo de $9.99 dólares (aproximadamente 40.000 pesos colombianos) y los demás relanzamientos cuestan $4.99 dólares (aproximadamente 20.000 pesos colombianos), pero para celebrar su lanzamiento todo está a mitad de precio hasta el lunes 9 de noviembre de 2026.

Esta es una excelente oportunidad para revivir estos clásicos o para probar por primera vez algunos de los títulos de PC más importantes e influyentes de los años 90. Le agradecemos mucho a EA que los haya sacado de su bóveda, pero seguimos enojados con esa compañía por muchas otras razones.