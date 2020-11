Esta semana, Epic Games Store nos trae dos juegos gratis de géneros muy diferentes: el simulador de naves ‘hardcore’ Elite Dangerous y la mezcla de aventura y puzles The World Next Door. Ambos estarán disponibles sin costo hasta las 10:00 a.m. del 26 de noviembre de 2020 (hora de Colombia). ¡No pierdan esta oportunidad de conseguirlos!

Comencemos hablando de Elite Dangerous. Este juego de Frontier Developments es el cuarto en la lóngeva e influyente serie de simuladores espaciales Elite.

Si quieren sentirse como verdaderos exploraciones espaciales, solo tienen que entrar a este enlace y dar click en el botón ‘Obtener’. Eso agregará permanentemente este título a sus bibliotecas de Epic Games Store.

El otro juego gratis de la semana es The World Next Door, un título indie muy especial.

En este juego, muy inspirado en el estilo anime, seguimos a una adolescente rebelde llamada Jun, que se ve arrastrada al mundo mágico de Emrys. Allí deberá hacerse amiga de extrañas criaturas para poder volver a casa.

El sistema de juego mezcla curiosas batallas en tiempo real con puzles y una celebrada narrativa tomada de las novelas visuales.

Para tener este juego solo tienen que dar click aquí y luego buscar el botón ‘Obtener’.

Ya sabemos que el juego gratis de Epic Games Store la próxima semana será Mudrunner, un simulador de conducción todoterreno.

Fuente: Epic Games Store