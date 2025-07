Ella es Sporos, el nuevo personaje de la versión 2.2 de Zenless Zone Zero

El Batallón Óbolos sigue creciendo y vamos a conocer a una de sus miembros más inusuales. Sporos —llamada Seed en todos los idiomas menos en español por alguna razón— es uno de los nuevos personajes que llegará a Zenless Zone Zero en la versión 2.2 y llama la atención por una característica muy particular: el Viejo Sporos, un enorme y poderoso mecha que le acompaña en sus excursiones por las Cavidades.

Sporos fue revelada en las redes sociales oficiales del juego.

Atributo : Eléctrico

: Eléctrico Especialidad: Atacante

Es bien poco lo que sabemos sobre este nuevo personaje. Ya había sido mencionada anteriormente por No.11 y la vimos en una reciente misión de historia, pero no se ha revelado nada oficial sobre su historia ni habilidades. Lo que sí podemos confirmar es que en su Definitiva le permite «montarse» en su mecha el Viejo Sporos para disparar todo un arsenal contra los enemigos.

Respecto a su fecha de lanzamiento, Sporos —o Seed, dependiendo en el idioma en que jueguen— debería llegar a Zenless Zone Zero en un banner junto al parche de actualización a la versión 2.2 en la noche del martes 26 de agosto de 2025. Tengan en cuenta que esta fecha no es oficial y puede cambiar. De hecho, hemos visto algunos sitios reportando que llegaría el 4 de septiembre, pero eso no encaja con el calendario que conocemos.

En todo caso, todavía faltan muchas semanas y pueden ir disfrutando del contenido de la versión 2.1 mientras se confirma cuándo llegará.