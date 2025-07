Ellas son Orfia y Magas, que también llegan a Zenless Zone Zero en la versión 2.2

Hace unos días les presentamos a un nuevo personaje llamado Sporos que llegará al juego en la próxima actualización, pero no será el único. Hoyoverse también reveló a Orfia Magnusson y Magas, que le acompañarán tanto en el Batallón Óbolos como en la versión 2.2 de Zenless Zone Zero.

Orfia Magnusson y Magas —llamadas Orphie y Magus en otros idiomas— fueron reveladas en las redes sociales oficiales del juego.

Atributo : Ígneo

: Ígneo Especialidad : Atacante

: Atacante Rango: S

Este personaje —más bien, personajes— resulta especialmente curioso porque son dos en una. Como pudimos ver en la misión ‘Camino fantasma’ de la versión 2.0 Magas —o Magus— es la capitána del Batallón Óbolos y como se trata de una máquina, vive en «la cola» de Orfia, que es su subordinada.

Orfia y Magas serán parte de uno de los banners o sintonizaciones de la versión 2.2 de Zenless Zone Zero, pero no sabemos si llegarán en la fase 1 que comienza en la noche del martes 26 de agosto de 2025, o si ese lugar lo ocupará Sporos y tendremos que esperar el 16 de septiembre por la fase 2. Tengan en cuenta que estas fechas no son oficiales y pueden cambiar. De hecho, hemos visto algunos sitios reportando que la versión 2.2 empezaría el 4 de septiembre, pero eso no encaja con el calendario que conocemos.

En todo caso, todavía faltan muchas semanas y pueden ir disfrutando del contenido de la versión 2.1 mientras se confirma cuándo llegará.