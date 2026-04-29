Videojuegos

Ellas son Velina y Norma, los primeros personajes de la temporada 3 de Zenless Zone Zero

Ellas nos darán la bienvenida a Roscaelifer.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Hace poco les presentamos a Pyrois, el «stand estilo JoJo’s» que protegerá a Belle y Wise en la temporada 3 de Zenless Zone Zero, pero además de este ser tendremos dos nuevos personajes que serán introducidos en la próxima actualización: Velina y Norma. Vamos a ver qué podemos aprender sobre ellas y cuándo llegan al juego.

Aunque todavía no hay nada oficial sobre la temporada 3 más allá de estos dos personajes y lo que vimos en una reciente presentación, todo indica que la versión 3.0 de Zenless Zone Zero saldría alrededor del 17 de junio de 2026. Pero el calendario de actualizaciones de ZZZ es algo caótico así que no podemos estar seguros hasta que Hoyoverse haga el anuncio oficial.

- Publicidad -

Ahora sí, vamos a conocer a estas habitantes de Roscaelifer, la nueva región del juego.

Velina Airgid

Velina es miembro del Departamento de Planificación Exterior de Roscaelifer y es el primer personaje del Atributo Viento de Zenless Zone Zero. Estrictamente hablando, será Viento/Anomalo y Rango S.

Como directora del Departamento de Planificación Exterior, ella será la encargada de darnos la bienvenida a la nueva región y parece que se encarga directamente de muchos de los asuntos relacionados con los habitantes Bangbú de Roscaelifer.

Norma Hollowell

La líder tecnológica del Departamento de Planificación Exterior de Roscaelifer será un personaje Ígneo/Aturdimiento y Rango S.

Parece que esta señorita no es muy buena midiendo sus palabras y eso puede causar que muchos tomen ofensa al hablar con ella. También parece muy dada a la experimentación tanto con humanos como con bangbú sin tomar en cuenta lo que ellos puedan pensar al respecto.

Conoceremos más detalles sobre Velina, Norma, los demás personajes de Roscaelifer y todo lo que nos espera en la temporada 3 de Zenless Zone Zero en la presentación especial que llegará días antes de la actualización.

Más juegos de Hoyoverse

Belle y Wise de Zenless Zone Zero tendrán su propio ‘stand’ al estilo JoJo’s: les presentamos a Pyrois
 Belle y Wise de Zenless Zone Zero tendrán…
Fecha, banners, eventos, trajes, códigos de películas y más sobre la versión 2.8 de Zenless Zone Zero
 Fecha, banners, eventos, trajes, códigos de películas y…
No conocimos a la Tsaritsa, pero sí nuevos detalles sobre Snezhnaya en la presentación especial de Genshin Impact
 No conocimos a la Tsaritsa, pero sí nuevos…
Fecha, hora y cómo ver la presentación de Snezhnaya, la próxima región de Genshin Impact
 Fecha, hora y cómo ver la presentación de…
HoYoverse y MAPPA preparan un proyecto en anime para Honkai: Star Rail
 HoYoverse y MAPPA preparan un proyecto en anime…
Filtración de la versión 6.6 (Luna V) de Genshin Impact revela detalles sobre Nicole, Prune y Lohen
 Filtración de la versión 6.6 (Luna V) de…

Zenless Zone Zero es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store. Pronto llegará también a Steam.

Más de:
Zenless Zone Zero Zenless Zone Zero
Replaced – Reseña (PC)
Tomodachi Life: Living the Dream – Reseña (Switch)
Mortal Kombat Legacy Kollection: ya esta disponible el «Krossplay» en la nueva actualización
Final Fantasy VII Rebirth ya está disponible en forma de demo para Switch 2 y Xbox Series X/S, con datos de guardado transferibles
Los nuevos objetos de Attack on Titan en Dead by Daylight incluyen una referencia a uno de los momentos favoritos de los fans
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Kemonomichi FT 10: resultados de los combates entre Daigo Vs MenaRD, Laggia Vs Go1 y Chikurin Vs Arslan Ash
No hay comentarios

Lo último

Kemonomichi FT 10: resultados de los combates entre Daigo Vs MenaRD, Laggia Vs Go1 y Chikurin Vs Arslan Ash
Esports
Puedes poner estas figuras coleccionables de Dragon Ball en la ventana del auto y ver cómo vuelan por los cielos
Cultura POP
Black Clover: ¿Mimosa o Noelle será la pareja de Asta? Estas son las parejas o ‘ships’ que quedan al final del manga
Anime y Manga
Saint Seiya: la primera imagen de la saga del cielo (Tenkai-hen) es protagonizada por Seiya y Shun
Anime y Manga