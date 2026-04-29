Ellas son Velina y Norma, los primeros personajes de la temporada 3 de Zenless Zone Zero

Hace poco les presentamos a Pyrois, el «stand estilo JoJo’s» que protegerá a Belle y Wise en la temporada 3 de Zenless Zone Zero, pero además de este ser tendremos dos nuevos personajes que serán introducidos en la próxima actualización: Velina y Norma. Vamos a ver qué podemos aprender sobre ellas y cuándo llegan al juego.

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Aunque todavía no hay nada oficial sobre la temporada 3 más allá de estos dos personajes y lo que vimos en una reciente presentación, todo indica que la versión 3.0 de Zenless Zone Zero saldría alrededor del 17 de junio de 2026. Pero el calendario de actualizaciones de ZZZ es algo caótico así que no podemos estar seguros hasta que Hoyoverse haga el anuncio oficial.

Ahora sí, vamos a conocer a estas habitantes de Roscaelifer, la nueva región del juego.

Velina Airgid

Velina es miembro del Departamento de Planificación Exterior de Roscaelifer y es el primer personaje del Atributo Viento de Zenless Zone Zero. Estrictamente hablando, será Viento/Anomalo y Rango S.

Como directora del Departamento de Planificación Exterior, ella será la encargada de darnos la bienvenida a la nueva región y parece que se encarga directamente de muchos de los asuntos relacionados con los habitantes Bangbú de Roscaelifer.

Norma Hollowell

La líder tecnológica del Departamento de Planificación Exterior de Roscaelifer será un personaje Ígneo/Aturdimiento y Rango S.

Parece que esta señorita no es muy buena midiendo sus palabras y eso puede causar que muchos tomen ofensa al hablar con ella. También parece muy dada a la experimentación tanto con humanos como con bangbú sin tomar en cuenta lo que ellos puedan pensar al respecto.

Conoceremos más detalles sobre Velina, Norma, los demás personajes de Roscaelifer y todo lo que nos espera en la temporada 3 de Zenless Zone Zero en la presentación especial que llegará días antes de la actualización.

Zenless Zone Zero es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store. Pronto llegará también a Steam.