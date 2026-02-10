Videojuegos

Elsa Bloodstone llega a Marvel Rivals: conozcan sus habilidades y las novedades que llegan en la temporada 6.5

Los monstruos no se cazan solos. Hay que cazarlos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

Tomando en cuenta el desastre que armó Deadpool en el Museo cuando liberó a todos los monstruos y enfrentó a la Reina Brood, no nos extraña que el próximo héroe en llegar al juego sea una cazadora de monstruos. El personaje que se unirá a Marvel Rivals en la temporada 6.5 será Elsa Bloodstone, así que vamos a conocer su fecha de lanzamiento, qué puede hacer en los combates y todas las demás novedades que llegan al juego en la próxima actualización.

La temporada 6.5 empezará el viernes 13 de febrero de 2026 y la cazadora de monstruos llegará el mismo día. Pueden ver cómo se juega con ella en el siguiente video, cortesía del canal oficial del juego en YouTube.

En Marvel Rivals, Elsa Bloodstone tendrá el rol de Duelista y además de atacar a distancia con sus pistolas y rifles podrá desplegar una trampa con el monstruo de humo Diablo que dejará a sus rivales vulnerables por un corto tiempo. También podrá disparar las balas vivientes que persiguen al enemigo y para su habilidad definitiva invocará a un Glartrox para arrasar con todo lo que se ponga en su camino.

En cuanto a los demás cambios que tendrá Marvel Rivals en la temporada 6.5 están las tradicionales alteraciones a las habilidades de grupo decimos adiós a la habilidad de los Cuatro Fantásticos y en su lugar tenemos las siguientes:

  • Psyonic Mayhem – Doctor Strange y Mujer invisible
  • Mr. Pool’s Interdimensional toy box – Deadpool, Jeff y Elsa Bloodstone
  • Gamma Charge – La Mole, Hulk y Black Panther
  • Rocket Network – Mr. Fantastic, Rocket y Star-Lord.

Entre las demás novedades tendremos:

  • La aparición de carrozas en Nueva York para celebrar la boda de Gambit y Rogue (y San Valentín)
  • Lin Lie (Iron Fist) hará una danza en Nueva York para celebrar el año nuevo chino
  • Tendremos el torneo de dúos y escuadrones «Campeonato del Reino de los monstruos»
  • Pase ‘Reino de los monstruos’ con skins para Jeff, Rocket y Squirrel Girl.

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

