Embracer cierra el estudio desarrollador de Alone in the Dark tras sus bajas ventas

Hace unas semanas reportamos que el ‘reboot’ o reinicio de la franquicia Alone in the Dark distribuido por THQ Nordic vendió muy por debajo de lo anticipado. Esto fue suficiente motivo para que Embracer Group cerrara el estudio sueco Pieces Interactive, fundado en 2007. A través de su sitio oficial, Pieces Interactive agradeció a sus jugadores los 17 años que apoyaron sus títulos. Embracer Group, quien adquirió el estudio de Alone in the Dark en 2017, también cerró en el pasado otros desarrolladores como Free Radical Design, Onoma y Volition, afectando a más de 1000 empleados.

«Pieces Interactive lanzó más de 10 títulos en PC, consolas y móviles desde el 2007. Tanto nuestros propios conceptos como Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf y Kill to Collect, como otros títulos encargados tipo Magicka 2 y varios DLCs para Magicka. Nuestra lista de clientes incluyen a Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media y RaceRoom Entertainment.

En 2017, Pieces Interactive fue adquirida por Embracer Group después de trabajar en la expansión de Titan Quest, Titan Quest: Ragnarök y su tercera expansión, Titan Quest: Atlantis.

Nuestro último lanzamiento fue la reimaginación de Alone in the Dark.»

Que justamente sea Alone in the Dark su último juego es ciertamente lamentable para la franquicia. No la ha tenido fácil en sus últimas entregas y le ha costado levantar cabeza desde The New Nightmare para PS1, PS2, Dreamcast, PC y GBC. Sus intentos de reinicio también pasaron por 2008 y 2015, cuando lo distribuía Atari. En cuanto al juego de 2024, la recepción de la crítica fue mixta y sus ventas no ayudaron a aliviar los resultados fiscales.

A Embracer se le atribuyen algunos de los mayores despidos en la industria durante los últimos años.