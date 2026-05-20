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Embracer se dividirá en dos empresas diferentes y repartirá sus estudios entre ellas

Tomb Raider quedó en un lado. Bob Esponja en el otro.

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Los lectores interesados en las noticias de la industria seguramente recuerdan los desastres ocurridos al Grupo Embracer en 2023 y 2024. Impulsados por el éxito de los videojuegos durante la pandemia, esta empresa comenzó a comprar montones de estudios, pero la cancelación de una inversión saudí los dejó en muy mala posición y comenzaron a cerrar esos mismos estudios que compraron. Despidieron miles de empleados y el grupo se tuvo que dividir en tres. Ahora tendrán que dividirse aún más.

Mediante un comunicado oficial, Embracer —lo que queda de Embracer— anunció su intención de dividirse en dos compañías diferentes:

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Fellowship Entertainment será una compañía enfocada en el desarrollo, licenciamiento y distribución de videojuegos de franquicias conocidas. Su foco estará en nombres como El Señor de los Anillos, Tomb Raider, Darksiders, Dead Island, Kingdom Come Deliverance, Metro, Remnant y a ella pertenecerá los estudios 4A Games, Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Dark Horse Media, Eidos-Montréal, Fishlabs, Flying Wild Hog Studios, Gunfire Games, Middle-earth Enterprises, Redoctane Games y Warhorse Studios.

La otra nueva compañía mantendrá el nombre Embracer y será mucho más descentralizada, enfocándose no solo en juegos sino también en «entretenimiento y servicios». Bajo ella quedan nombres como Destroy All Humans!, Desperados, Gothic, Killing Floor, Kingdom of Amalur, MX vs. ATV, Reanimal, Ride, Screamer, Titan Quest, Wreckfest, y los videojuegos de Hot Wheels y Bob Esponja. Los estudios que quedan con Embracer serán Aspyr, Beamdog, CrazyLabs, Deca, Demiurge, DPI Merchandising, Limited Run Games, Milestone, PLAION Partners, PLAION Pictures, THQ Nordic, Tripwire y Vertigo Games.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

En el anuncio, el director de la junta de Embracer Lars Wingeford también volvió a hablar sobre la infame ronda de despidos que afectó a miles de desarrolladores. Dijo que aunque algunos los asocian principalmente con ese tema, «la realidad es que trabajaron muy duro para conservar la mayor cantidad de empleados posibles durante un periodo difícil mientras trataban de mantener una operación rentable».

La verdad es que todos estos movimientos nos importan poco. Lo que de verdad queremos es que los estudios que seguirán bajo la bandera de Embracer o de la nueva Fellowship Entertainment puedan seguir haciendo grandes juegos sin preocuparse por la amenaza de los despidos.

Estos cambios entrarían en efecto en 2027.

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