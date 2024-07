Émilie (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

El último personaje de Fontaine antes de la llegada de la nueva región Atlán está a punto de unirse al juego. Genshin Impact recibirá a la perfumista Émilie y podemos irnos preparando para su llegada siguiendo esta guía para conseguir anticipadamente sus materiales de mejora e ir formando un ‘build’ para este personaje con el mejor equipo, arma y conjunto de artefactos posible.

Su nombre puede ser una referencia a Émilie du Châtelet. Ella fue una mujer que se destaco por sus tratados de matemática, física y filosofía en la Francia del siglo XVIII.

Cómo conseguir a Émilie

El nuevo personaje de Genshin Impact se podrá unir a nuestro equipo cuando estrenen el nuevo ‘banner’ o gachapón en la fase 1 de la versión 4.8 en la noche del martes 17 de julio de 2024.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ con Émilie como personaje destacado, podemos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de este gachapón no es Émilie, el juego asegura que el siguiente en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y regresará eventualmente.

Habilidades o Talentos

Ataque normal – Lanza fantasmal Normal: Realiza hasta 4 ataques rápidos con lanza. Cargado: Consume Aguante para realizar un ataque hacia arriba. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo. Daña a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en un área de efecto en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Colección de fragancias : Crea un perfume lumidulce que inflige Daño Dendro en el AdE. Perfume lumidulce : ·Cada cierto tiempo, dispara una “eau de rosée” a los enemigos cercanos para infligirles Daño Dendro. Cuando un enemigo cercano esté quemado, emitirá una fragancia. Solo se puede crear una fragancia cada 2 s de esta manera. El perfume lumidulce recogerá las fragancias cercanas. Tras recoger dos, subirá de nivel de manera que al disparar una eau de rosée, disparará otra adicional y aumentará tanto el daño infligido como el AdE de dichos ataques. Solo puede existir un perfume lumidulce creado por Émilie. El perfume empieza con nivel 1 y, como máximo, puede aumentar a nivel 2. Si un perfume lumidulce activo no recoge ninguna fragancia en 8 s, volverá a nivel 1. Arjé – pneuma : Cuando Émilie crea un perfume lumidulce de esta forma, cada cierto tiempo cae frente a ella misma una espina halitoespiritual. La espina atraviesa a los enemigos y les inflige Daño Dendro cargado de energía pneuma.

: Crea un perfume lumidulce que inflige Daño Dendro en el AdE. Habilidad definitiva – Representación perfumada: Crear un perfume lumidulce de nivel 3 y deshace los que ya hay creados. Mientras el perfume lumidulce de nivel 3 está activo, no recogerá las fragancias cercanas. Hará caer continuamente gotas rociofragantes que atacan a los enemigos situados en su AdE para infligirles Daño Dendro. Mientras este efecto esté activo, cada 0.3 s caerá una gota rociofragante. Cada enemigo solo puede ser escogido una vez cada 0.7 s como objetivo de la gota. Cuando la duración de este efecto termine, se volverá a crear un perfume lumidulce de nivel 1. Si al usar Representación perfumada se guarda un perfume lumidulce, se colocará el perfume guardado y su duración se reiniciará. Mientras Representación perfumada esté activa, la Habilidad Elemental, “Colección de fragancias”, no creará perfumes lumidulces.

Habilidades pasivas

Aroma ambiental : Cuando en el campo de batalla haya algún perfume lumidulce creado por Émilie, aumenta en un 85% la RES Pyro de todos los personajes cercanos del equipo contra el daño de la reacción de Quemadura.

: Cuando en el campo de batalla haya algún perfume lumidulce creado por Émilie, aumenta en un 85% la RES Pyro de todos los personajes cercanos del equipo contra el daño de la reacción de Quemadura. Fragancia persistente (Nivel 20+) : Por cada dos fragancias recogidas, el perfume lumidulce de nivel 2 las consumirá para liberar una “eau de pureté” que inflige a los enemigos Daño Dendro en el AdE en una cantidad equivalente al 600% del ATQ de Émilie. Este daño no se considera daño de Habilidad Elemental.

: Por cada dos fragancias recogidas, el perfume lumidulce de nivel 2 las consumirá para liberar una “eau de pureté” que inflige a los enemigos Daño Dendro en el AdE en una cantidad equivalente al 600% del ATQ de Émilie. Este daño no se considera daño de Habilidad Elemental. Rectificación (Nivel 60+): El daño que inflige Émilie contra los enemigos quemados aumenta en un 15% por cada 1000 pts. de ATQ que tenga. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 36% de esta manera.

Mejor arma para un build de Émilie

El arma característica de Émilie y por lo tanto la mejor para ella independientemente de su build o equipo es la lanza de cinco estrellas Elegía Lumidulce.

El ATQ aumenta en un 15%. Cuando el portador de esta arma causa una reacción de Quemadura contra un enemigo o tras infligir Daño Dendro a un enemigo quemado, el daño infligido aumenta en un 18%. Este efecto dura 8 s y puede acumularse hasta 2 veces. Al alcanzar 2 acumulaciones o cuando la duración de estas se reinicia, restaura 12 pts. de Energía Elemental. Solo se puede restaurar Energía Elemental una vez cada 12 s de esta manera. Estos dos efectos se pueden activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

Otras lanzas que pueden servir mejor como arma a Émilie si no tienen la de cinco estrellas son las siguientes. Estas además tienen como valor principal la Maestría Elemental, que sirve mucho a este personaje debido a la importancia de las reacciones de Quemadura en su kit:

Perforalunas (4★): Al causar una reacción de Quemadura, Aceleración, Intensificación, Propagación, Florecimiento, Sobreflorecimiento o Crepitar, se crea cerca del personaje una hoja de la reencarnación que existirá durante 10 s. El ATQ del personaje que la recoja aumentará en un 16% durante 12 s. Solo se puede crear una hoja de la reencarnación cada 20 s de esta manera. Este efecto también se puede activar cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

Al causar una reacción de Quemadura, Aceleración, Intensificación, Propagación, Florecimiento, Sobreflorecimiento o Crepitar, se crea cerca del personaje una hoja de la reencarnación que existirá durante 10 s. El ATQ del personaje que la recoja aumentará en un 16% durante 12 s. Solo se puede crear una hoja de la reencarnación cada 20 s de esta manera. Este efecto también se puede activar cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. Perdición del dragón (4★): Aumenta en un 20% el daño contra los enemigos afectados por Hydro o Pyro.

Aumenta en un 20% el daño contra los enemigos afectados por Hydro o Pyro. Cruz de Kitain (4★): Aumenta en un 6% el daño infligido por la Habilidad Elemental. Al golpear a un enemigo con dicha habilidad, el personaje pierde 3 pts. de Energía Elemental, pero recupera 3 pts. cada 2 s durante 6 s. Este efecto puede ocurrir una vez cada 10 s incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

Otras tipo de armas viable para Émilie —aunque dependen mucho de su mejor equipo y artefactos disponibles para su build— son aquellas que aumentan su Recarga de Energía como La Captura (4★) y Luz del segador (5★).

Si no tienen ninguna de estas, no se preocupen. Equipen a Émilie con la mejor arma que tengan y armen el build con un equipo y artefactos de acuerdo a ella, solo no olviden que necesitan los materiales para mejorarla.

Mejor composición de equipo para Émilie en Genshin Impact

Debido al beneficio que tienen las habilidades de Émilie cuando hay reacciones de Quemadura, es mejor ponerla en un equipo junto a al menos un personaje Pyro y soportar su build con el arma, conjunto de artefactos adecuado y los materiales de mejora correspondientes.

Pueden escoger el personaje Pyro dps de su preferencia para un equipo con Émilie. Nuestras selecciones serían Hu Tao, Yoimiya o Lyney, pero pueden usar a cualquiera e incluso personajes de cuatro estrellas como Xianling. En realidad, pueden usar el personaje Pyro que ya tengan construido y todo saldrá bien.

En este equipo de rubios que proponemos, Yoimiya se encarga de causar daño y elemento Pyro, con Bennet como batería y sanado y Kazuha para propagar estados. El mejor rol para Émilie en este equipo es el de crear reacciones Dendro con sus fragancias. Si no tienen a Kazuha, Sacarosa es un buen reemplazo.

El meta actual usa mucho a Furina y ella puede ser clave para potenciar un equipo. Si no creen necesitar a un «propagador», pueden reemplazar a Kazuha con ella.

En todo caso, lo más divertido de Genshin Impact es combinar personajes con diferentes ‘builds’ en una buena variedad de equipos y ver cómo combinan. Pongan a Émilie en el mejor equipo que tengan con el ‘build’, arma y artefactos que más les gusten y miren como funciona. Esta guía es solo una recomendación y no tienen que seguirla al pie de la letra.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Émilie

Con la llegada de Émilie a Genshin Impact llega el que probablemente es el mejor conjunto de artefactos para su ‘build’ en cualquier equipo y con cualquier arma: Ensoñación inacabada.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: 3 segundos después de salir de combate, el daño infligido aumenta en un 50%. Si estando en combate han pasado más de 6 s sin que haya ningún enemigo cercano quemado, dicho aumento de daño irá disminuyendo en un 10% por segundo, hasta llegar al 0%. Si hay algún enemigo cercano quemado, el daño infligido aumenta en un 10% por segundo, hasta llegar al 50%. Estos efectos se pueden activar incluso cuando el personaje que lleva equipado este conjunto de artefactos está en tu equipo pero no en uso.

Otra elección obvia para el posible mejor ‘build’ de Émilie es Recuerdos del Bosque.

Dos piezas : Bono de Daño Dendro +15%.

: Bono de Daño Dendro +15%. Cuatro piezas: Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental o Definitiva, la RES Dendro del enemigo se reduce en un 30% durante 8s. Este efecto se puede activar incluso cuando el personaje que lleva este conjunto equipado está en tu equipo pero no en uso.

Nuestra última recomendación sería Compañía Dorada.

Dos piezas : Daño de Habilidad Elemental +20%.

: Daño de Habilidad Elemental +20%. Cuatro piezas: Aumenta en un 25% el daño infligido con la Habilidad Elemental. Además, cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso, el daño de dicha habilidad aumenta en un 25% adicional. Este efecto se anula 2 s después de entrar en el campo de batalla.

Otras opciones para el mejor conjunto de artefactos para un ‘build’ de Émilie en Genshin Impact que tenga en cuenta su arma y equipo son aquellos que aumenten su Daño Elemental, su Maestría Elemental o Daño Dendro, siempre y cuando tengan los materiales de mejora necesarios para llevarlo a un buen nivel.

Constelaciones

Si Émilie les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con su equipo, arma y conjunto de artefactos.

Lixiviación (C1) : Aumenta en un 20% el daño de Colección de fragancias y de la eau de pureté del talento pasivo “Fragancia persistente”. Para esto último, es necesario desbloquear dicho talento pasivo. Además, cuando un personaje cercano del equipo causa una reacción de Quemadura contra un enemigo o inflige Daño Dendro a un enemigo quemado, se crea una fragancia adicional. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 2.9 s.

: Aumenta en un 20% el daño de Colección de fragancias y de la eau de pureté del talento pasivo “Fragancia persistente”. Para esto último, es necesario desbloquear dicho talento pasivo. Además, cuando un personaje cercano del equipo causa una reacción de Quemadura contra un enemigo o inflige Daño Dendro a un enemigo quemado, se crea una fragancia adicional. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 2.9 s. Mezcla Lumilago (C2) : Al golpear a un enemigo con Colección de fragancias, Representación perfumada o la eau de pureté del talento pasivo “Fragancia persistente” (es necesario desbloquear dicho talento), la RES Pyro de dicho enemigo se reduce en un 30% durante 10 s.

: Al golpear a un enemigo con Colección de fragancias, Representación perfumada o la eau de pureté del talento pasivo “Fragancia persistente” (es necesario desbloquear dicho talento), la RES Pyro de dicho enemigo se reduce en un 30% durante 10 s. Esencia Aromatizante (C3) : Aumenta el nivel de habilidad de Colección de fragancias +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Colección de fragancias +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Pasión Lumidulce (C4) : La duración de Representación perfumada aumenta en 2 s, y el intervalo por el que cada enemigo puede ser escogido como objetivo de las gotas rociofragantes se reduce en 0.3 segundos.

: La duración de Representación perfumada aumenta en 2 s, y el intervalo por el que cada enemigo puede ser escogido como objetivo de las gotas rociofragantes se reduce en 0.3 segundos. Perfume Rociopuro (C5) : Aumenta el nivel de habilidad de Representación perfumada +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Representación perfumada +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Sillage Jasmimpoluto (C6): Al usar Colección de fragancias o Representación perfumada, Émilie obtiene el efecto de “sillage” durante 5 s. Mientras este efecto esté activo, cuando Émilie ejecute un Ataque Normal o Cargado, se crea una fragancia, el daño de sus Ataques Normales y Cargados se transforma en Daño Dendro, el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento, y el daño infligido aumenta en una cantidad equivalente al 300% del ATQ de Émilie. El efecto de sillage se elimina cuando se hayan creado 4 fragancias de esta manera o al terminar su duración. Solo se puede obtener una vez cada 12 s.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Émilie en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto.

Guía de materiales de Ascensión de Émilie

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Esmeralda Nagadus 3x Engranaje de malla 3x Lirio lumilago 20.000 40+ 3x Fragmentos de Esmeralda Nagadus 15x Mecaengranaje recto 10x Lirio lumilago 2x

Fragmento de melodía dorada 40.000 50+ 6x Fragmentos de Esmeralda Nagadus 12x Mecaengranaje recto 20x Lirio lumilago 4x

Fragmento de melodía dorada 60.000 60+ 3x Trozos de Esmeralda Nagadus 18x Mecaengranaje recto 30x Lirio lumilago 8x

Fragmento de melodía dorada 80.000 70+ 6x Trozos de Esmeralda Nagadus 12x Engranaje mecadinámico 45x Lirio lumilago 12x

Fragmento de melodía dorada 100.000 80+ 6x Esmeralda Nagadus 24x Engranaje mecadinámico 60x Lirio lumilago 20x

Fragmento de melodía dorada 120.000

La Esmeralda Nagadus en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Dendro, Espantohongo Plumaverde y Guardián del Oasis de Apep en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Dendro, Espantohongo Plumaverde y Guardián del Oasis de Apep en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Engranaje de malla, Mecaengranaje recto y Engranaje mecadinámico se obtienen derrotando Mecabots en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Mecabots en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Podemos encontrar Lirio lumilago explorando la Floresta erinia en Fontaine.

explorando la Floresta erinia en Fontaine. Los objetos Fragmento de melodía dorada se obtienen derrotando al jefe Gólem Legado de nivel 30 o superior en Fontaine.

Guía de materiales de mejor de talentos de Émilie

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Émilie. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del orden 6x Engranaje de malla 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del orden 3x Mecaengranaje recto 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del orden 4x Mecaengranaje recto 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del orden 6x Mecaengranaje recto 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del orden 9x Mecaengranaje recto 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del orden 4x Engranaje mecadinámico 120.000 Mora 1x Ojo del vórtice deslucido Nivel 8 6x Filosofía del orden 6x Engranaje mecadinámico 260.000 Mora 1x Ojo del vórtice deslucido Nivel 9 12x Filosofía del orden 9x Engranaje mecadinámico 450.000 Mora 2x Ojo del vórtice deslucido Nivel 10 16x Filosofía del orden 12x Engranaje mecadinámico 700.000 Mora 2x Ojo del vórtice deslucido 1x Corona de la sabiduría

Los textos del orden se obtienen los lunes, jueves y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Recital I a IV) y como recompensas de algunas misiones.

se obtienen los lunes, jueves y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Recital I a IV) y como recompensas de algunas misiones. Los objetos Engranaje de malla, Mecaengranaje recto y Engranaje mecadinámico se obtienen derrotando Mecabots en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Mecabots en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Pluma de seda se obtiene al derrotar al jefe semanal La Sota de nivel 70 o superior en el dominio Ruinas caídas (Reminiscencia: El adiós de las luces y las sombras).

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Émilie.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte tratando de conseguir a Émilie en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.