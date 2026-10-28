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Empleados de Rockstar votarán por la creación de un sindicato justo durante el lanzamiento de GTA 6

Una razón para festejar en Vice City.

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Mientras toda la comunidad gamer se encuentra pendiente de cualquier migaja de información sobre el largamente esperado GTA 6, un triste drama ha ocurrido detrás de escenas. A finales de 2025, Rockstar Games despidió a más de 30 empleados que estaban tratando de formar un sindicato y aunque alega que se debió a otras razones, actualmente enfrenta un juicio por ello. Mientras tanto, otros trabajadores han tomado sus banderas y el esfuerzo por sindicalizarse pronto podría rendir frutos.

Según reporta la publicación Game Developer, el Sindicato de Trabajadores de Gran Bretaña anunció que los empleados de Rockstar Games votarán si van a reconocer o no el sindicato entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026. Entre esas fechas también ocurrirán dos cosas muy importantes: finalmente se lanzará a la venta Grand Theft Auto 6 tras años de desarrollo y se llegarán a los argumentos finales del juicio por el supuesto despido injusto de trabajadores.

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Protestas de los desarrolladores de GTA 6 contra el despido de sus compañeros en 2025

Esto es supremamente importante porque son muchos los casos en que un estudio decide despedir muchos de sus empleados tras un gran lanzamiento. Si eso ocurre en Rockstar, un sindicato podría negociar mejores protecciones y condiciones para quienes se quedan sin trabajo o incluso protegerlos del despido.

Por supuesto, si la votación es positiva pasarían a una nueva etapa en la que las directivas del estudio deben anunciar si reconocerán voluntariamente o no el sindicato. Si no es así, el gobierno tendría que entrar en escena para forzarlos a hacerlo.

Les deseamos mucha suerte a este grupo y esperamos que la votación sea un éxito.

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Grand Theft Auto saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento y todavía no se abrirá la compra anticipada de ésta. Pueden conocer detalles sobre el precio del juego en Colombia, México y otros países de la región siguiendo este enlace.

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