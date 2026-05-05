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En este título multijugador vamos a derribar ‘kaiju’ a disparos para «poseer» sus cuerpos y luchar contra otros monstruos gigantes

Derrota el kaiju. Sé el kaiju.

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Grove Street Games se ganó su nombre haciendo ‘ports’ de los juegos de la serie Grand Theft Auto —incluyendo el infame GTA: The Trilogy Definitive Edition que salió muy mal pero eventualmente arreglaron— pero es hora de limpiar su legado y hacer algo completamente nuevo. Este equipo de Florida acaba de anunciar su nuevo juego BeastLink, un título multijugador en el que vamos a enfrentar y controlar los enormes monstruos gigantes que usualmente conocemos como ‘kaiju’.

En el tráiler publicado exclusivamente por IGN que podemos ver a continuación nos haremos una idea de cómo será este interesante juego.

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Lo que hará especial a BeastLink no es que seamos simples humanos usando toda clase de armas para enfrentar monstruos gigantes al más puro estilo de Earth Defense Force. Lo verdaderamente interesante es que una vez logremos derribar a un ‘kaiju’, podemos tomar posesión de su cuerpo para enfrentar a otros criaturas enormes en el mismo mapa.

A nivel de gráficos, este título luce bastante génerico. Incluso podemos decir que parece creado con ‘assets’ básicos de Unity. Pero algunos de los ‘kaiju’ lucen verdaderamente interesantes y creativos. De todos modos hay tiempo para mejorar su estilo visual, pues el juego tendrá una prueba antes de salir en acceso anticipado y no sabemos cuánto se pueda demorar en llegar la versión 1.0.

BeastLink saldrá en ‘early access’ para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam el tercer trimestre de 2026. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en este último y solicitar acceso para unirse a la prueba beta de juego que empezará el viernes 8 de mayo de 2026.

Las versiones para consolas no tendrán una beta, al menos no de momento.

La verdad es que no importa si el juego luce genérico a nivel visual. Ya hemos visto antes títulos multijugador que no lucen especialmente «bonitos» convertirse en éxitos masivos gracias solamente a su jugabilidad. BeastLink tiene el potencial de ser uno de esos juego. Ya veremos si lo logra.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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