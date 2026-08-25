En Game of Thrones: War For Westeros, los caminantes blancos tienen posibilidad de ganar el Trono de hierro

Aunque hasta el 2027 podremos jugar Game of Thrones: War for Westeros, PlaySide presentó un nuevo tráiler e imágenes del juego para amenizar la espera. Anunciado por primera vez en 2025 –y originalmente programado para su lanzamiento en 2026 en PC–, Game of Thrones: War for Westeros es un juego de estrategia en tiempo real o RTS que incluye a varias de las legendarias Casas de la franquicia –Lannister, Stark y Targaryen–, así como a las siniestras fuerzas del Rey de la noche. Con cada facción luchando por el control de los Siete reinos, los jugadores deberán comandar sus ejércitos y guiarlos hacia la victoria.

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Las unidades heroicas tendrán un papel fundamental en la jugabilidad de estrategia en tiempo real de War for Westeros, con personajes como Tywin Lannister, Jon Snow y otros que poseen habilidades especiales capaces de cambiar el rumbo de la batalla. Por supuesto, la madre Daenerys Targaryen cuenta con su dragón, unidad que promete ser sumamente poderosa.

El tráiler ofrece un vistazo de esto y de cómo los jugadores podrán reescribir la historia de Juego de tronos. En un momento dado, se ve a Robb Stark decapitando a Jamie Lannister antes de acercarse al Trono de hierro. En una especie de ‘What if?’ podemos saber cómo podría haber sido el final de Juego de tronos si los caminantes blancos hubieran ganado, con el final del tráiler mostrando al Rey de la noche sentado triunfante en el anhelado trono.

Ya que el final de la serie fue tan controversial que dejó insatisfechos prácticamente a todos los fanáticos, será interesante ver cómo War for Westeros permitirá a los jugadores modificar los acontecimientos a su gusto. Tú mismo decides quién debe sentarse en el Trono de hierro y quién perderá la cabeza junto a sus séquitos.

War for Westeros incluye una campaña para un jugador y modos multijugador para poner a prueba tus habilidades contra jugadores reales de todo el mundo. Los juegos de estrategia en tiempo real, si bien nunca han desaparecido, si parecen querer regresar con fuerza a un mundo donde hay muchas más opciones aparte de los clásicos Age of Empires o Warcraft.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV es uno de ellos, aunque este movió su lanzamiento a diciembre de este año.