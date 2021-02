Activision y el estudio de desarrollo de videojuegos Toys for Bob han lanzado un adelanto de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, el cual revela que el 12 de marzo del 2021 el título estará disponible para los usuarios de PS5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch. Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X correrán a 60 FPS y alcanzarán una resolución de 4K. Mientras tanto, Crash Bandicoot 4: It’s About Time en Xbox Series S rescalará la resolución hasta 4K. Todas estas versiones del juego de Activision y Toys for Bob contarán con mejoras en sus tiempos de carga y audio 3D.

¿Qué novedades tendrá Crash Bandicoot 4: It’s About Time en PlayStation 5?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time en PlayStation 5 usará las capacidades únicas del DualSense para sentir la fuerza del rayo de Neo Cortex, o para experimentar la presión en el agarre del gancho de Tawna. En las tarjetas de actividad del título, los jugadores encontrarán un diario con todo el progreso que han hecho en los escenarios de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Esto les ayudará para lograr desbloquear más fácil algunos trofeos.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará a PlayStation 5, Xbox Series S/X y Nintendo Switch el 12 de marzo. La versión para PC llegará en el transcurso del 2021. Si desean conocer toda la información sobre este juego, les recomendamos leer nuestra reseña en el siguiente enlace.

Vía: Gematsu