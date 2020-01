By

Tras su adquisición por parte de Microsoft, anunciada dentro del marco de E3 2018, Ninja Theory ha estado ocupado durante los últimos dos años. Además de estar trabajando en Bleeding Edge, juego de acción que se enfocará en el multijugador competitivo, el estudio reveló en The Game Awards 2019 que está desarrollando una secuela del aclamado Hellblade: Senua’s Sacrifice y que esta será una exclusiva de Xbox One Series X. Aquí pueden ver el tráiler de anuncio de Senua’s Saga: Hellblade II. Tampoco ha de olvidarse The Insight Project, iniciativa que busca combinar el desarrollo de juegos y la neurociencia clínica.

Sin embargo, estos no son los únicos proyectos en los que están trabajando.

A través de un diario de desarrollo, Ninja Theory ha anunciado oficialmente que está trabajando en un nuevo juego. Por el momento tiene el nombre código ‘Project: Mara’.

Si bien el estudio no ha podido mostrar jugabilidad del título, ya que se encuentra en etapas tempranas de su desarrollo, sí ha revelado lo que tiene en mente con su próximo juego. A continuación, una traducción de un extracto del anuncio publicado en Xbox Wire:

Tameem Antoniades, cofundador y jefe creativo en Ninja Theory

«Project: Mara será una representación realista del terror mental y estará ambientada en el mundo real. Basada en experiencias reales e investigación exhaustiva sobre el tema, nuestro objetivo es recrear los horrores de la mente de la forma más realista y precisa posible. Project: Mara será un título experimental y una muestra de lo que podría convertirse en un nuevo medio para contar historias».

Project: Mara aún no tiene fecha de lanzamiento.

Fuente: Xbox Wire