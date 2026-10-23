En Stranger than Heaven Snoop Dogg nos enseñará cómo armar un cigarrillo (Blunt)

El nuevo juega de RGG Studio, Stranger Than Heaven, es sin duda uno de los juegos más esperados de principios del 2027. Este nuevo título —ambientado en el universo de la franquicia Like a Dragon— presenta un drama épico que abarca múltiples décadas, centrado en la historia de dos hombres que intentan encontrarse a sí mismos en una tierra extranjera. Sin embargo, más allá de su historia principal, Stranger than Heaven destaca por la participación directa de varios artistas de música internacional como el rapero Snoop Dogg y hasta el ya fallecido Tupac.

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Dentro del desarrollo del juego, Snoop Dogg interpreta un papel importante como mentor en las etapas iniciales de la aventura de Makoto Daito. El músico presta su voz al personaje llamado Orpheus, una figura que utiliza la música para guiar a Makoto en su camino. Como parte de esta mentoría, Orpheus es el encargado de enseñar al jugador una peculiar actividad dentro del juego: el arte de armar cigarrillos personalizados mediante el ensamblaje de diversos elementos recolectados durante la partida.

¿Para que sirve la mecánica de armar un cigarrillo (Blunt) en Stranger than Heaven?

La mecánica que nos hace armar cigarrillos no es simplemente un elemento estético o anecdótico dentro de Stranger than Heaven, sino un sistema funcional dentro de la jugabilidad. Durante la aventura, los jugadores deben recolectar e integrar distintos ingredientes naturales para elaborar estos cigarrillos (blunts) artesanales. Entre los materiales utilizables observados hasta el momento se encuentran hojas de tabaco, raíces de plantas y hierba. RGG Studio acostumbra incorporar minijuegos y actividades secundarias inusuales en sus títulos, por lo que integrar a una leyenda del hip-hop para instruir al usuario en esta mecánica de elaboración se alinea perfectamente con el estilo característico del estudio e incluso con el del invitado (Snoop Dogg).

El propósito principal de esta característica radica en los beneficios que otorga cada cigarrillo al protagonista. Dependiendo de la mezcla o combinación de ingredientes que el jugador elija al momento de armar su blunt en Stranger than Heaven, la preparación otorgará mejoras y potenciadores temporales (buffs) específicos para el combate y la exploración. Por ejemplo, el consumo de una mezcla artesanal específica le proporciona a Makoto un incremento temporal en su capacidad de ataque.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Stranger Than Heaven?

Stranger Than Heaven, el nuevo juego de Ryu Ga Gotoku Studio, tiene programado su lanzamiento para Xbox Series, PlayStation 5 y PC vía Steam para el viernes 15 de enero del 2027. El juego también estará disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass.

Vía: gfinityesports