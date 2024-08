En The Plucky Squire, los dibujos de libros de cuentos cobran vida

The Plucky Squire es un juego desarrollado por All Possible Futures y distribuido por Devolver Digital. Este se reveló por primera vez hace poco más de dos años. Si bien el título de acción y aventura originalmente estaba programado para 2023, eso finalmente no sucedió. El juego terminó aplazándose hasta este año.

The Plucky Squire sigue las aventuras mágicas de Jot y sus amigos, personajes de libros de cuentos que descubren un mundo tridimensional fuera de las páginas de su libro.

Cuando el malvado Humgrump se da cuenta que es el villano del libro, destinado a perder su batalla contra las fuerzas del bien por toda la eternidad, expulsa al heroico Jot de sus páginas y cambia la historia para siempre. Jot debe enfrentar desafíos nunca vistos antes si quiere salvar a sus amigos de las fuerzas oscuras de Humgrump y restaurar el final feliz del libro.

Salta entre mundos 2D y 3D en esta encantadora aventura de acción. Resuelve acertijos, pelea con tejones, vuela con una mochila propulsora y disfruta de muchos más desafíos encantadores y sorprendentes, mientras te conviertes en el héroe de un libro de cuentos viviente.

Devolver Digital lanza The Plucky Squire el próximo 17 de septiembre para PS5 (PS Plus día uno), Xbox Series X/S, Switch y PC (Steam).

Fuente: Devolver Digital