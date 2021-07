Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG – Primeras impresiones

Aunque Fallout es un nombre sumamente popular en el mundo de los videojuegos, existe un considerable número de fanáticos que no están nada contentos con el estado actual de la franquicia. No estamos hablando de la mala recepción que tuvo Fallout 76 en su lanzamiento, sino del rumbo que estos títulos tomaron desde el lanzamiento de la tercera entrega en 2008 por parte de Bethesda. Extrañan el estilo y diseño de los dos primeros juegos.

Es por estos fanáticos que existen juegos como Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG.

Tal como dice la página de su exitosa campaña en Kickstarter, el objetivo del estudio ruso Dark Crystal Games era crear un juego que copia todo lo que convirtió al primer Fallout en uno de los RPG más recordados e influyentes del mundo. Está bien que lo describan como un clon, pues no ocultan su inspiración. Eso hace que Encased sea exactamente lo que muchos nostálgicos quieren, pero puede reducir mucho su público potencial.

Pero antes de hablar de sus fortalezas y defectos, veamos cómo es el mundo al que nos invita este juego independiente, el cual descubrimos gracias a una versión de prueba que nos otorgó Prime Matter. Recuerden que todavía se encuentra en su etapa de acceso anticipado.

Encased se desarrolla en los años setenta de una historia alternativa. A comienzos de esa década, un extraño domo fue descubierto en el desierto. En su interior, los científicos encontraron anomalías que desafiaban las leyes de la física y reliquias que permitieron que el mundo diera un impresionante salto tecnológico. La guerra fría se detuvo y la atención de todos los países se enfocó en el domo. Pero había un problema: todos los que entraban morían poco después de salir. Esto ocasionó que se formara toda una sociedad en su interior, llena de personas dispuestas a descubrir sus secretos y nunca volver al mundo exterior.

Nosotros encarnamos a uno de los recién llegados al domo. Elegimos pertenecer a una de las diferentes ‘Alas’ de la organización CRONUS, que controla todo en su interior. El Ala Negra está conformada por especialistas en armas que forman las fuerzas de seguridad. El Ala Blanca son científicos. Mientras que los azules son ingenieros y mecánicos, los plateados son los empleados de oficina y ejecutivos. Por último tenemos el Ala Naranja, convictos a los que se les dio una segunda oportunidad realizando tareas básicas en el lugar.

Dependiendo del Ala a la que pertenezcamos, se nos abrirán diferentes árboles de diálogos y tendremos bonos a la hora de realizar diferentes tareas. Sin embargo, no es un sistema tan estricto como parece. Podemos personalizar nuestro personaje a medida que sube de nivel para que mejore en los aspectos que queramos. No importa si van en contra de su arquetipo.

Este concepto resulta bastante interesante y es suficiente para impulsarnos hacia adelante durante las primeras partidas. De hecho, hay un evento que ocurre a las pocas horas de comenzar que cambia la situación del mundo. Nos anima a querer descubrir la verdad sobre la vorágine, una anomalía que puede alterar por completo la vida en el interior del domo.

Tristemente, los innumerables sistemas de jugabilidad no ayudan a que esta sea una experiencia agradable para los que no estén muy interesados en revivir las glorias del pasado.

Cuando dijimos que Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG es un clon del primer Fallout, no exagerábamos. Aunque tiene elementos nuevos, la mayoría de sistemas de juego y su estilo narrativo son calcados del juego de 1997. Algunos tienen considerables mejoras, pero otros se sienten como una reliquia del pasado. El manejo del inventario es una tarea agotadora mientras que los combates por turnos resultan pesados si no favorecemos ciertas ‘builds’.

Parece que estamos siendo muy duros con un juego que todavía se encuentra en acceso anticipado, pero su lanzamiento está planeado para el último tercio de este año. Aunque puede pulirse bastante, no creemos que sus sistemas principales vayan a cambiar demasiado.

Entendemos la reverencia que los desarrolladores hacia Fallout y el impulso que lleva a muchos a querer revivir esas experiencias. Pero también entendemos la importancia de que se aproveche la evolución que el medio ha tenido. Eso no significa dejar de lado la complejidad de las mecánicas ni abandonar su estilo ‘hardcore’, sino ofrecer una experiencia más disfrutable.

Visualmente, Encased no luce nada mal. El estilo isométrico que caracteriza a estos juegos es recreado con escenarios típicos de los posapocalipsis y edificios llenos de tecnología retrofuturista. No es nada original, pero no carece calidad. Los retratos de los personajes y viñetas con las que se cuenta la historia también tienen un estilo muy marcado.

Sin embargo, el juego definitivamente necesita ser pulido en otros aspectos. Además de los ‘bugs’ que encontramos, también descubrimos detalles molestos. Estos incluyen voces en inglés que no encajan con la situación. Podemos escuchar un animado saludo de una mujer que se encuentra al borde de la muerte o que es muda. La traducción no está terminada y, aunque encontramos muchos textos en español, la mayoría siguen en inglés. También debemos decir que encontramos muchos errores de ortografía y redacción.

Aunque los niveles están bien diseñados y es divertido encontrar rutas ocultas, las recompensas suelen ser basura u objetos de utilidad dudosa. Armas, reliquias y habilidades que parecían útiles para el combate nos decepcionan al intentar usarlas, pues requieren ‘builds’ estrictos para ser efectivas. Aunque algunos de los personajes que llenan los escenarios tienen diálogos divertidos o proporcionan revelaciones sobre la mitología del mundo, la mayoría no tienen nada interesante qué decir o nos ponen misiones de relleno.

Por si fuera poco, el objetivo de muchas misiones es demasiado ambiguo. Encontramos situaciones en las que no sabíamos si faltaba algo o habíamos encontrado un ‘bug’.

No vamos a negar el enorme potencial que tiene Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG, pero la versión de prueba que llegó a nuestras manos no vale mucho la pena. Si se sienten intrigados por el mundo que ofrece, les recomendamos esperar a que salga de acceso anticipado y miremos si la versión definitiva arregla sus principales problemas.

¿De verdad extrañan los primeros Fallout? ¿Sienten curiosidad por esos títulos y no le tienen miedo a algunas mecánicas anticuadas? Les recordamos que esos clásicos están disponibles en Xbox Game Pass. Si les gustan a pesar de todo o buscan es una experiencia ‘hardcore’ con mucha libertad de acción y mecánicas complejas, Encased puede ser de su agrado.

Impresiones hechas con un código de acceso anticipado de Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG para Steam brindado por Prime Matter.