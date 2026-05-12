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Encontraron en el código de Pokémon Unite cuáles serán los seis nuevos personajes que llegarán en junio y julio de 2026

Legendarios e iniciales. Lo que el pueblo quiere.

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El MOBA de Pokémon ya no tiene secretos ni sorpresas. Los nuevos personajes jugables siempre suelen filtrarse antes de su revelación oficial y eso ha sucedido de nuevo: ya conocemos cuáles serán los seis nuevos Pokémon que se unirán a Pokémon Unite en junio y julio de 2026 para la celebración del aniversario del juego.

De acuerdo a mineros de datos como El Chico Eevee, los nuevos personajes que podremos controlar en la isla en los siguientes meses serán:

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  • Palkia
  • Quaquaval
  • Reshiram
  • Skeledirge
  • Solgaleo
  • Yveltal

Pueden ver las imágenes de todos estos Pokémon sacadas del juego a continuación.

A menos que hayan cambios en los planes, Palkia, Quaquaval, Reshiram, Skeledirge, Solgaleo e Yveltal deberían ser agregados poco a poco a Pokémon Unite a lo largo de junio y julio de 2026, pero también es posible que varios de ellos sean lanzados «de golpe» en la penúltima semana de julio para celebrar el aniversario de cinco años de lanzamiento del juego.

Recuerden también que actualmente el juego se encuentra celebrando la llegada de los iniciales de Johto al juego. Typhlosion y Feraligatr ya están disponibles y Meganium se unirá el 22 de mayo.

Al momento de hacer esta nota no conocemos los movimientos ni roles que tendrían Palkia, Quaquaval, Reshiram, Skeledirge, Solgaleo e Yveltal en Pokémon Unite, pero esperamos que esta información sea revelada en las próximas semanas.

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Pokémon Unite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para Nintendo Switch y dispositivos móviles iOS y Android.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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