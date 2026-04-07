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Enfrenta a La Llorona y otras leyendas latinoamericanas en el juego indie mexicano Dark Adelita

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Nos encanta cuando los videojuegos hechos en Latinoamérica hacen eco de nuestras creencias y cultura, y nadie hace esto mejor que nuestros hermanos del país azteca. Hace unos meses hablamos de cómo un estudio de esa tierra llenó el curioso juego de peleas Mostroscopy con las criaturas de leyenda de la región y ahora tenemos al estudio mexicano Brain Dead Rabbit haciendo lo mismo en el juego indie Dark Adelita.

Dark Adelita es un juego de acción en 2D en el que controlamos a Ángela, una veterana adelita de la Revolución que se enfrenta a las fuerzas del mal a través de todo el territorio mexicano en el año 1918. Pueden ver el tráiler con el anuncio de su fecha de lanzamiento a continuación: será el martes 5 de mayo de 2026 exclusivamente para PC mediante Steam.

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Resulta más que apropiado que el juego sea lanzado en esa fecha, pues es la conmemoración de la batalla de Puebla y uno de los días de celebración más importantes para México.

Como pudieron ver en el tráiler, este es un juego con estilo retro con gráficos pixelados y mucha acción en el que debemos disparar contra enemigos que son tanto enemigos de la revolución como seres sacados del folclor mexicano. Nos encantan detalles como que los ‘checkpoints’ son imágenes de la icónica Virgen de Guadalupe.

Si están interesados en este juego, les recomendamos agregarlo a su lista de deseados en Steam. De momento no hay información sobre su posible llegada a otras plataformas.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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