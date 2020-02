[Entrevista] La colección de juegos de Sonic más grande de Colombia

El inminente estreno de Sonic: la película nos tiene pensando mucho en su protagonista. Además de ahora ser una estrella de cine, la mascota de Sega ha aparecido en más de una centena de videojuegos a lo largo de sus casi 30 años de vida.

Buscando aprender más sobre este personaje y sus juegos, hablamos con Juan Pablo García. Él es un ingeniero de sistemas pereirano que actualmente reside en Medellín y es el dueño de una impresionante colección de juegos de Sonic.

GamerFocus: Antes que nada. ¿Por qué Sonic? ¿Por qué no Super Mario, Tomb Raider o Final Fantasy?

Juan Pablo: Muchas gracias por invitarme a charlar sobre mi personaje de videojuegos favorito. Es una pregunta difícil, pero creo que es por la forma en que conocí al personaje. Hace 25 años, por cuestiones económicas, solo tenía acceso a los ‘clones’ de Nintendo (los mal llamados ‘Family’) y los juegos que venían integrados, como Super Mario Bros y Adventure Island. Cuando me prestaron un Sega Genesis con Sonic 2, quedé completamente enamorado del personaje, los gráficos, la música y la velocidad del juego.

¿Cuál fue el momento en que dijo ‘voy a conseguir todos los juegos de Sonic que pueda’?

Recién salido del colegio, caminaba por un centro comercial de mi ciudad y vi un Sega Genesis 3 con Sonic 2 a la venta. Era el mismo juego que me habían prestado hace ocho años. Desde ese momento me dije que sería muy genial tenerlos todos. Luego conseguía uno o dos juegos por año. Después aumentó la velocidad y bueno, la colección va en progreso.

¿Esa copia de Sonic 2 es la misma que tiene ahora en su colección?

Es el mismo que compré hace 16, 17 años. No está en su cajita original con manual, pero me da mucha nostalgia.

¿Cuáles son las piezas de la colección que lo hacen sentir más orgulloso? ¿Qué las hace especiales?

Hay tres que me dan mucha alegría. El primero es Sonic Blast para Sega Master System. Es muy malo, pero es notable porque se produjo en Brasil en muy pocas cantidades.



El segundo es Tails’ Skypatrol para Game Gear. Solo lo lanzaron en Japón y es una especie de juego de disparos en 2D. Lo tengo completo en su caja, en excelente estado. Cuando lo compré en Japón, estaba empacado en su plástico original.



El tercero es la edición limitada de Sonic Adventure que venía con Phantasy Star Online. Es especial porque es lo más cercano que tengo de un prototipo de un juego.

Llama la atención que no solo tiene los juegos para Pico y Game.com, sino las consolas. Esas son plataformas muy desconocidas aquí en Colombia y no muchos se pueden jactar de tenerlas. ¿Cómo las consiguió y por qué decidió añadirlas a la colección?

Sega Pico era una consola educativa y costosa. Era difícil distribuirla en 1994. Sega nunca tuvo mucha presencia acá, sobre todo por la competencia que hacían las consolas clon. Lo mismo pasó con Game.com, pero esa también deja mucho que desear. La pantalla, controles y sonido son horribles y no tiene buenos juegos.



Ambas las compré usando eBay y un servicio de casillero virtual. Para mí es necesario tener las consolas para jugar los juegos. Más que una colección, pienso en mis juegos de Sonic como una biblioteca para disfrutar cada juego cuando yo desee en su sistema original.

Conozco coleccionistas que se inquietan por los juegos que no están en sus cajas originales. Algunos juegos de su colección están sin caja o en cajas artesanales. ¿Está a la búsqueda de versiones completas o eso no le importa mucho?

No me importa mucho. Como dije, para mí es más una biblioteca a demanda de juegos de Sonic. Si es posible conseguirlos en perfecto estado, con caja y todo, a un precio adecuado, listo. Los juegos de sistemas más recientes son los que están más completos.

¿Cuántos juegos forman parte de la colección en este momento? ¿La considera completa?

Antes quiero explicar cómo selecciono los juegos. Solo consigo juegos lanzados en formato físico y para consolas, que tengan el nombre de Sonic o que él o uno de sus amigos sean personajes jugables. Por eso tengo varios Super Smash Bros., pero no Sega Smash Pack para Dreamcast. Tampoco tengo varias versiones regionales de un juego si no tienen muchas diferencias, pero sí me gusta conseguir una versión para cada consola.



En total tengo 130 juegos en mi biblioteca, pero está incompleta. Según mis cuentas, me faltan cinco juegos. No he conseguido Team Sonic Racing, y Sonic Mania Plus solo lo tengo en PS4. En cuanto a consolas, me faltan Nokia N-Gage y Xbox One.

A lo largo de la historia del personaje han habido varias ‘épocas oscuras’ con juegos de muy mala calidad, los cuales también forman parte de su colección. ¿Qué lo hizo permanecer como fanático de Sonic durante estos tiempos?

¿Cuáles juegos de mala calidad? Ja ja ja. Creo que sentí la obligación de continuar con mi colección porque Sonic se convirtió en una parte importante de mi niñez y adultez, incluyendo las series animadas de televisión. Más allá de las peleas entre Nintendo y Sega, Sonic como concepto y personaje ha evolucionado, aunque no tenga la demanda que tenía antes.

¿No considera que esos juegos malos ‘devalúan’ la colección?

Al contrario, gracias al Angry Video Game Nerd y otros reseñadores en internet, las personas se han interesado en ellos. Por ejemplo, Sonic The Hedgehog de 2006 se ha vuelto un juego un poco codiciado.

Usualmente, otros coleccionistas no se limitan a los videojuegos, sino también a figuras de acción, peluches y todas clase de objetos coleccionables. Aunque hay algunos de estos en su biblioteca, no noto un enfoque en ellos. ¿Por qué?

Porque lo que a mi me gustan son los juegos. Además, los objetos coleccionables son muy diversos y de diferentes categorías. Es muy difícil llevar un catálogo de ellos, ocupan más espacio y requieren más cuidados.







¿Está emocionado por el estreno de la película?

¡Muy emocionado! No he visto ningún tráiler desde el terrorífico con el ‘Sonic-humano’. Quiero confiar en que la historia será entretenida y haga honor al personaje, aunque no tenga nada que ver con los juegos.

Sobre ese diseño del ‘Sonic-humano’, usted sabe que lo cambiaron por la mala recepción que tuvo. Hay pruebas sobre que ya se habían producido figuras y coleccionables con esa imagen que no llegarán al mercado. ¿Cree que se volverán objetos perseguidos por los coleccionistas?

Es lo mismo que los prototipos de los juegos que de vez en cuando circulan en subastas y sitios de internet. Se vuelven elementos bastante raros y únicos. Yo perdí la posibilidad de tener un afiche con la versión previa de ‘Sonic-humano’, pero me hubiera fascinado tenerlo. Creo que para algunos obsesivos entre nosotros ya se están convirtiendo en elementos de estatus.

Muchas gracias por hablar con nosotros, Juan Pablo. ¿Dónde lo pueden encontrar otros fanáticos de Sonic?

Escribo de vez en cuando como @Tamh en Twitter y hago ‘streaming’ en Twitch en http://twitch.tv/tamhh. ¡Muchas gracias de nuevo por la oportunidad!