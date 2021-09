Epic apela contra el veredicto del juicio contra Apple

Creímos que había llegado a su final, pero el drama legal de Epic contra Apple continúa. Nos enteramos que Epic ha apelado oficialmente contra el resultado del juicio, lo cual obligará a una corte superior a revisar nuevamente todo el caso.

El pasado viernes 10 de septiembre reportamos que la jueza Yvonne Gonzales Rogers había llegado a una decisión con una victoria parcial para Epic. Ella determinó que Apple debía aceptar que los desarrolladores de las aplicaciones de iOS dirijan sus usuarios hacia métodos externos de pago, pero en todas las demás cuentas falló a favor de la empresa de la manzana. Principalmente rechazó la idea de que Apple sea un monopolio.

Como dijimos, este veredicto no implica que Apple deba aceptar de nuevo a Epic en la App Store ni que Fortnite volverá a este sistema. De hecho, los creadores de este juego no quedaron felices con el resultado. Esperaban que su contraparte fuera obligada a aceptar que las aplicaciones tuvieran botones de pago no relacionados con Apple.

En vista de esta situación y que la jueza determinó que el retiro de Fortnite de la tienda fue legal, Epic ha apelado al veredicto.

El drama legal continuará y se sumará al de la demanda que Epic interpuso contra Google por razones similares. Este caso también llegará a juicio.

Fuente: GamesIndustry.biz