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Epic Games despide más de 1000 empleados y culpa indirectamente a los jugadores por no gastar más dinero en Fortnite

Derrota campal.

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La industria de los videojuegos sigue mal de salud a pesar de las ganancias récords que tiene. Desde 2023 hemos visto una terrible epidemia de despidos y cierres de estudios impulsada por la avaricia de los accionistas y ejecutivos. Este problema sigue afectando incluso a las más grandes y exitosos empresas del sector y ahora le toca el turno a Epic Games, que anunció el despido de más de 1000 empleados y el cierre de varios modos de juego de Fortnite: el modo musical Fortnite Festival: Escenario Batalla, el modo en primera persona Ballistic y el juego de carreras Rocket Racing dejarán de funcionar el 16 de abril de 2026.

En un comunicado oficial enviado a los empleados de la empresa y compartido públicamente en el sitio web de la empresa, Epic Games expresó lo siguiente:

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Hoy despedimos a más de 1000 empleados de Epic. Lamentamos tener que llegar a esta situación. La disminución de la popularidad de Fortnite, que comenzó en 2025, significa que estamos gastando mucho más de lo que ganamos y debemos realizar recortes importantes para mantener la financiación de la empresa. Este despido, junto con más de 500 millones de dólares en ahorros en las áreas contratación, publicidad y la eliminación de algunos puestos vacantes, nos pone en una posición más estable.

Entre los desarrolladores afectados está Evan Kinney, uno de los ingenieros que trabajó en el nuevo sistemas de Rivalidades que ha sido muy bien recibido por los jugadores.

El comunicado continúa diciendo que muchos de los retos que enfrentan económicamente no afectan solo a Epic Games sino a la industria de los videojuegos por completo. También aclaran que los despidos no están relacionados con el uso de IA.

Hace unas semanas, Epic Games anunció el aumento de precio en las Monedas V de Fortnite usando la misma excusa que ahora usa para justificar el despido de tantos empleados, que ya no hay tanta gente «relacionandose» con el juego. Esto ha sido objeto de muchas críticas por parte de jugadores, pues Epic había reportado enormes ganancias y altísimos números de jugadores en 2025 gracias a modos de juego como Steal The Brainrot y a la temporada temática de Los Simpson. También implementó nuevos sistemas de monetización en las islas creadas por jugadores que han sido criticadas por ser demasiado «predatorias».

La idea de que el aumento de precios y los despidos se debe a que los jugadores no gastan suficiente dinero en Fortnite ha sido fuertemente rechazada por la comunidad. Algunos creen que los gastos de Epic Games en publicidad, asegurando licencias para colaboraciones y juegos gratis para la tienda Epic Games Store son absurdos y que no deberían echar la culpa a los jugadores cuando es claro que se debe a las malas decisiones económicas de los directivos.

Tim Sweeney, CEO de Epic Games

Otros creen que simplemente los accionistas están enojados de que Fortnite no gane tanto dinero como Roblox (una plataforma de juegos conocida por prácticas de monetización aún más predatorias) y están exigiendo más ganancias. Una parte de la comunidad está exigiendo la renuncia de Tim Sweeney, CEO de Epic Games, por esta situación.

Este es un día triste para la industria de los videojuegos. Si los desarrolladores no pueden encontrar un trabajo estable con uno de los estudios más exitosos con uno de los juegos más jugados de todos los tiempos, ¿qué esperanza hay para los demás?

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