Epic Games dice haber mejorado su tienda usando IA y ahora todos la odian aún más

Cuando Epic Games lanzó su tienda de videojuegos para PC habían esperanzas de que fuera una verdadera alternativa a Steam que acabara con su monopolio, pero su lentitud y falta de herramientas básicas hicieron que la gente la ignorará y se convirtiera solo en «el ‘launcher’ de Fortnite. Ni siquiera los constantes juegos gratis ni el hecho de que dan un mayor porcentaje de las ganancias a los desarrolladores ha logrado que Epic Games Store haga mella en la dominación de Steam.

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A lo largo de los años, Epic Games ha prometido hacer mejoras a su tienda y algunas de estas sí han llegado. Ya es más fácil navegar los menús y hay logros. Pero todavía le falta mucho trabajo. Ahora resulta que para arreglar las cosas, sus creadores dicen estar usando ‘vibe-coding’ —es decir, código generado por IA— para mejorar la velocidad de Epic Games Store, lo cual ha hecho que la comunidad ‘gamer’ de PC rechace esta plataforma con aún más fuerza.

Hay que aclarar que este ‘launcher’ es una nueva versión que está en pruebas y no es el que ya tenemos instalado.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, la tienda de jacta de que ahora son «mucho más rápidos que ‘el otro tipo’.

We vibe coded the Epic Games Launcher to be faster than the other guy.



Don't believe us? Test it out for yourself in Preview:https://t.co/pdtAeEIri4 pic.twitter.com/aMxojUUVPV — Epic Games Store (@EpicGames) October 14, 2026

Como era de esperar, las respuestas a esta publicación están llenas de burlas, memes e insultos. Algunos de los jugadores incluso dicen que incluso si Steam demorara horas en cargar, preferirían usarlo que recurrir a Epic Games Store. Otros con conocimientos más técnicos que están probando cómo funciona ahora la tienda dicen que está llena de bugs y errores.

Lo más gracioso de la situación es que la misma Epic Games acepta que como resultado de su vibe-coding, Epic Games Store tiene ‘bugs’ y le piden a los usuarios que los reporten. Eso solo ahora ha resultado en más burlas y en usuarios gritándoles que recontraten a los más de mil empleados que despidieron este año para arreglar el daño que la IA le hizo a la tienda.

Is this bad boy faster? Yes.

Will it have some bugs? Yes.

Do we want to hear about them? Hell yes.



When you find something that’s off, hit the “Send Feedback” button in the Launcher so we can tackle on the road to release.



More deets on how to get started in the blog:… pic.twitter.com/sUoykLAYnQ — Epic Games Store (@EpicGames) October 14, 2026

El desarrollo mediante IA generativa sigue siendo terriblemente impopular debido a que se basa en información y contenido robado de otras fuentes y su uso requiere tanto consumo de energía que ha encarecido la vida en las áreas donde se ubican sus data centers. La insistencia de empresas como Epic Games en usar estas herramientas les sigue ganando el desprecio de una comunidad harta de que además todo se encarezca debido al desvío de recursos a los data centers de las LLM.

Además de usar IA en el desarrollo de la tienda, Epic Games está obligando a usarla en el desarrollo del juego que están haciendo en colaboración con Disney Las cosas no van a terminar bien para nadie.