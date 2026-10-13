Epic Games está obligando a los desarrolladores de su próximo juego a usar IA «para todo»

Entre las razones que tenemos para sentirnos decepcionados de Epic Games (y hay muchas) está su apoyo a la desagradable tecnología de inteligencia artificial generativa. Hace unos meses nos enteramos que están usando IA para producir skins en Fortnite, pero el alcance de ésta dentro del estudio es aún mayor de lo que esperábamos. Es mucho, mucho peor.

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Gracias a un reciente reportaje del periodista Jason Schreier en Bloomberg nos enteramos que Epic Games aplazó el lanzamiento de un nuevo juego que están desarrollando en colaboración con Disney —un título de disparos con personajes de Marvel y Star Wars— y que le dijo a sus desarrolladores que «tienen que usar más herramientas de inteligencia artificial para terminar el juego».

De acuerdo a los desarrolladores que hablaron con Schreier, la orden de uno de los directores es que «no escriban más código a mano» y todo el arte debe ser «generado mediante flujos de trabajo con IA». El reporte dice que esta orden dejó impactados a muchos desarrolladores y que algunos esperan que pronto se reverse el curso. Otro comenzaron a bromear preguntando si «deben pedirle a Claude que arregle sus propios errores»

Esta es la skin hecha con IA que Epic Games usa como ejemplo

El desarrollo de este juego de Disney y Epic Games ha sido más lento de lo esperado. Se supone que iba a salir en marzo de 2026 pero ya ha sido aplazado dos veces. Ahora que quieren «usar aún más IA», muchos esperan que nunca vaya a salir o que salga lleno de ‘bugs’ y problemas.

Sobra decir que el uso de IA generativa en el desarrollo de videojuegos es tremendamente impopular. No solamente porque todos los resultados generados con esta tecnología son plagio de trabajos ya hechos sino por el impacto ambiental tan negativo que tienen los data centers necesarios para su uso. Son muchos los jugadores que se niegan a comprar juegos que usan esta clase de herramientas.

¿Cuándo terminará esta locura?