La semana pasada, los usuarios de Epic Games Store pudieron descargar Control. Esperamos que no hayan olvidado canjearlo, ya que la promoción acaba de terminar. Sin embargo, con la salida de este título llegan otros. Como ya es costumbre, los usuarios de Epic Games Store podrán descargar gratis estos juegos: Hell is other demons y Overcooked 2.

¿Qué juegos podrán canjearse entre el 17 y 24 de junio?

Además de revelar los juegos gratis de esta semana, Epic Games Store ha dado a conocer que Sonic Mania y Horizon Chase Turbo serán los próximos que estarán en promoción.

Como se mencionó, los juegos de Epic Games Store que podrán descargarse gratis son Hell is other demons y Overcooked 2. Para canjearlos, basta con seguir este enlace.

Hell is other demons

Desarrollado por Cuddle Monster Games y distribuido por Kongregate, Hell is other demons es un juego de disparos con elementos ‘roguelite’. En los zapatos de un demonio, los jugadores deben superar la campaña derrotando a poderosos jefes. Para hacerlo, deberán acumular un amplio arsenal de armas y mejoras. Este título también brilla por su música synthwave.

Overcooked 2

En este caótico juego de cocina, los jugadores deberán coordinarse entre cocinar, limpiar y entregar ordenes. Al igual que el juego original de 2016, la secuela permite jugar en solitario o en compañía de otros. En lo que respecta a novedades, Overcooked 2 supone el debut de nuevas recetas, mapas y personajes. No menos importante, trajo un multijugador en línea.

¿Qué podrá canjearse entre el 24 de junio y el 1 de julio?

Como siempre, Epic Games Store también ha revelado dos de los juegos que podrán descargarse gratis durante la próxima semana: Sonic Mania y Horizon Chase Turbo. Ambos estarán disponibles a partir de las 10:00 AM (hora Colombia) del 24 de junio.

Sonic Mania

Desarrollado por Christian Whitehead, Headcannon y PagodaWest Games bajo la supervisión de Team Sonic, esta entrega brilla por ser un homenaje al estilo de los juegos clásicos. Sin embargo, Sonic Mania no solo permite controlar al erizo azul. A lo largo de esta aventura, los jugadores podrán tomar control de Tails y Knuckles mientras recorren coloridos niveles.

Horizon Chase Turbo

Inspirado en Outrun, Top Gear, Lotus y otros juegos de conducción de los ochenta y noventa, Horizon Chase Turbo brilla por su presentación retro y el regreso del modo competitivo local. También ha de destacarse su pegajosa banda sonora, compuesta por Barry Leitch.

Fuente: Epic Games Store