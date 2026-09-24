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El episodio 2 de Knights of Guinivere por fin tiene fecha de estreno, nuevos detalles de la temporada

Había una vez una princesa... y la princesa huyó.

Julian Ramirez
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Ahora que la genial The Amazing Digital Circus llegó a su final —aquí tienen nuestro análisis de la película por si no lo han leído— muchos apuestan a que el siguiente gran éxito de Glitch será Knights of Guinivere, la primera producción en animación tradicional 2D de este canal de YouTube. Pero el piloto de esta serie se estrenó hace ya un año y se demoraron demasiado en dar luz verde al resto de episodios. ¿Cuánto más tendremos que esperar para continuar la historia?

Afortunadamente, no mucho. El episodio 2 de Knights of Guinivere ya tiene fecha de estreno: podremos verlo gratis en YouTube a partir del viernes 9 de octubre de 2026 completamente gratis en el canal de Glitch y con subtítulos en español. Aquí tienen el tráiler de lo que viene.

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También confirmaron que la temporada tendrá ocho episodios y dieron las fechas de los episodios 3 y 4. Lamentamos informar que tendremos que esperar tres o más meses por cada nuevo capítulo igual que con otras series de Glitch, pero así es como funciona la cosa.

  • Episodio 2 – 9 de octubre de 2026
  • Episodio 3 – 22 de enero de 2027
  • Episodio 4 – 16 de abril de 2027

Por si no han visto el episodio piloto (aquí lo tienen con subtítulos en español y vale la pena que le den una oportunidad), Knights of Guinivere cuenta la historia de un prestigioso parque de atracciones en las nubes… o más bien, de las personas que viven en la miseria bajo su sombra. Dos trabajadoras que sueñan con una vida mejor descubren una extraña androide entre la basura que guarda muchos secretos sobre la horrible realidad del parque.

Esta serie es co-creada y dirigida por Dana Terrace, mejor conocida por su trabajo en la fantástica The Owl House. Se cree que su nueva obra pretende ser una crítica muy directa contra Disney, con quien tuvo una muy mala experiencia.

Además de Knights of Guiniviere, Glitch actualmente tiene otra serie en producción cuyo piloto resultó ser un éxito masivo: Gameoverse. Esperamos pronto tener más noticias sobre nuevos episodios de ella.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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