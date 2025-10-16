¿Es ciudad Luminalia el «purgatorio Pokémon»? ¿Está el/la protagonista de Leyendas Pokémon: Z-A en un limbo?

Cuando nos enteramos que ciudad Luminalia sería el único escenario de Leyendas Pokémon: Z-A, después de mapas un poco más abiertos aunque no interconectados como los de Legends: Arceus, inmediatamente las limitaciones urbanas fueron nuestra mayor duda al respecto. Si bien ubicado en la región Kalos, todo el juego tiene lugar en ciudad Luminalia y por mucho que los jugadores quieran explorar qué hay fuera de la moderna urbe cinco años después de Pokémon X/Y, simplemente no es posible.

¿Qué pasa si intentas salir de ciudad Luminalia en Leyendas Pokémon: Z-A?

Esto es lo que pasa si INTENTAS salir de Ciudad Luminalia en Leyendas Pokémon Z-A🗼 pic.twitter.com/kY4YKyQ4EQ — Charmi (@FackingCharmi) October 14, 2025

Si los jugadores intentan abandonar ciudad Luminalia en Leyendas Pokémon: Z-A, son enfrentados con múltiples preguntas antes de tomar el tren que los llevará al aeropuerto de Kalos –que ignoramos dónde fue construido–. Sin embargo, tras un fundido en negro descubrimos que todo es un sueño y que en realidad nunca podremos abandonar ciudad Luminalia. ¿Acaso el o la protagonista del juego viven una suerte de purgatorio y su destino es deambular eternamente en un limbo con forma de metrópoli francesa?

Tomar control de un fallecido entrenador en una aventura por el más allá, sería una explicación con bastante «lógica» para justificar las limitaciones del juego. Por supuesto nada de esto es verdad y por ende no estamos publicando ‘spoilers’ ni nada por el estilo. Lo que sí nos hubiese gustado es un final alternativo, donde tras dejar atrás ciudad Luminalia antes de cumplir todas las misiones principales, viéramos sucumbir a Luminalia por exceso de energía y aparecer los créditos. Lo que a su vez contaría como Game Over, por supuesto.

Otros juegos han hecho algo similar de forma efectiva, como por ejemplo uno de los finales de Clock Tower al escapar de la mansión Barrows, sin intentar salvar a las amigas de Jennifer. De hecho es el peor final de todo el juego. Por su parte, si en Final Fantasy VIII no conseguimos desviar los misiles desde el panel de control en la base, el Jardín de Balamb es aniquilado ante la explosión y somos directamente responsables por las muertes de todos los estudiantes SeeD. Fin del juego.

Otra explicación a Leyendas Pokémon: Z-A es que Luminalia es como Silent Hill, con menos niebla y un poco más colorido, pero también una cárcel mental de horror psicológico donde los Pokémon todo el tiempo nos quieren matar. Silent Hill no es un término del todo desconocido del mundo Pokémon, pues este era el nombre original del pueblo New Bark en el prototipo de Gold/Silver presentado en Space World 1997.

Lost Pokemon Town: Silent Hill



In Gold & Silver's 1997 demo, your hometown was a sleepy little suburb called Silent Hill. But in Gen 2's final build, Silent Hill was replaced with a completely new town in a different location.



View full demo world map: https://t.co/mYzDXEMeK4 pic.twitter.com/Cz5C9s0Fuh — Dr. Lava (@DrLavaYT) December 28, 2019

Con la salida y el éxito de Konami con Silent Hill, entendemos por qué en Game Freak quisieron alejarse de aquel nombre. Pero no nos nieguen que justificar el «encarcelamiento virtual» en ciudad Luminalia –después de la libertad en Hisui– genera un sentimiento un tanto extraño para el mundo Pokémon.