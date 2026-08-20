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¿Es la inclusión de gasolina en los autos de GTA 6 el equivalente a las armas quebradizas de Zelda: Breath of the Wild?

Combustible al alza.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Entre la nueva información de GTA 6 liberada de forma no oficial, tal como el mapa del estado de Leonida, también hay varios elementos ‘realistas’ introducidos en esta nueva entrega, que se acercan más a lo que experimentamos en el mundo abierto de Red Dead Redemption 2. En esta modernidad basada en la real Florida y con Vice City como la ciudad central, no hay caballos para alimentar y cuidar mientras exploramos y nos desplazamos por los diferentes puntos de interés, pero si autos que al parecer, por primera vez en la franquicia harían uso de combustible virtual.

Así como los medidores de salud y resistencia en los caballos de RDR2, los autos de GTA 6 tendrían medidores de motor y gasolina, siendo el primero básicamente el que toda la vida ha tenido GTA que determina la capacidad física de un auto, la cual decrece si es estrellado y puede llegar a un punto crítico en el que termina por explotar. En este caso, sería la primera vez que tenemos una guía visual –aparte del estado exterior del auto– de cuánto más puede aguantar un vehículo. Gracias a esto sabríamos cuándo llevarlo al taller más cercano para su reparación, como es tradición.

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La gasolina o combustible, por otra parte, es un tema que genera divisiones cuando se presenta en el mundo de Grand Theft Auto, pues nunca antes los jugadores tuvieron que preocuparse por quedarse varados en un lejano paraje del mapa. También es incierto saber si todos los autos obtenidos de formas «non sanctas» en el mapa de Leonida de GTA 6 tengan su gasolina al máximo, o si por el contrario sus niveles de combustible son aleatorios y hay que estar buscando gasolineras para rellenar el tanque.

Lo que no es primera vez es el contacto interactivo con gasolina, pues en GTA: Chinatown Wars de DS, PSP y móviles, debemos acudir a estaciones de servicio para llenar botellas con gasolina en un minijuego y así crear cócteles molotov.

Esta función añadida como mecánica de juego en GTA 6 puede llegar a ser tan disruptiva como las armas rompibles o quebradizas en The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Algunos lo ven como un elemento que invita a no quedarse atascado con un arma y probar muchas más en el camino, de todo tipo de tamaños y clases. A otros simplemente no nos gusta, quizás por lo mismo de usar toda la vida las espadas de Link sin miedo al éxito, no como simulador de espadachín. Los autos con gasolina de GTA 6, si bien hacen más realista su construcción de mundo, pueden ser un obstáculo para la naturaleza abierta de la saga.

Como sea la situación, es algo que solo podremos comprobar si resulta positivo o negativo, cuando podamos jugar GTA 6 el próximo 19 de noviembre del 2026 en PS5 y Xbox Series X/S.

Sube la gasolina

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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