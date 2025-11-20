«Es mejor que la gente juegue y no se fije en quién creó los juegos», dice Masahiro Sakurai ante reconocimiento a su trabajo

Masahiro Sakurai es uno de los nombres más importantes de la industria de los videojuegos. Director y diseñador de juegos, es conocido principalmente por crear las franquicias Kirby y Super Smash Bros. de Nintendo. Pero también se ha caracterizado por enseñar a través de medios como YouTube sobre el desarrollo de videojuegos, ganando así una serie de reconocimientos por su labor abnegada, patrocinada de su propio bolsillo. Es recordado por opiniones como que los desarrolladores japoneses no deberían hacer juegos americanizados.

Su nuevo juego, Kirby Air Riders para Nintendo Switch 2, es el repaso de una obra única iniciada en la era de GameCube. Gracias a la popularidad de Sakurai, se ha publicado una biografía en ‘manga’ titulada ‘Masahiro Sakurai: Haciendo el mundo más divertido con los videojuegos’, editada por EastPress. La obra de 160 páginas, supervisada por el propio Sakurai, abarca su infancia, la creación de sus icónicos juegos y su legado en la industria.

En una entrevista exclusiva con Game Spark (traducida por GamesRadar), Sakurai comentó que le sorprendió el interés por crear un ‘manga’ basado en su vida.

«Creo que siempre he querido vivir una vida sencilla», afirma Sakurai. “Incluso cuando me contactaron para crear el ‘manga’, estoy seguro de que mi respuesta fue algo así como, ‘¿en serio?’”.

Aunque afirma sentirse honrado por el homenaje, “hago todo lo posible por comunicar mi trabajo a los demás, pero evito promocionarme”.

Creo que lo mejor es que la gente simplemente juegue. En lugar de fijarse en quién los creó”.

Con el lanzamiento de su nuevo título, Kirby Air Riders, sigue siendo consciente de la imagen que proyecta. “Convertirme en el hazmerreír de internet sería problemático”, dice. “Por eso rechazo con frecuencia las solicitudes de entrevistas”.