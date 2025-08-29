¿Es Metal Gear Solid Delta Snake Eater un remake que hace honor al juego original? Y otras preguntas y respuestas sobre el regreso de Snake

Como es costumbre, con el lanzamiento de un esperado título, en GamerFocus su equipo editorial debe interrogar al encargado de la reseña para averiguar todo sobre él y en esta ocasión, Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez, César Núñez y Kyota —encargado de reseñar Metal Gear Solid Delta Snake Eater— a diferencia de otros pódcast hablaron cómodamente del que para los tres es uno de los mejores juegos de todos los tiempos.

¿Metal Gear Solid Delta Snake Eater respeta el juego original?

Cuáles son las novedades, cambios y si este remake —a cargo de Virtuos— respeta al juego que Hideo Kojima lanzó para Konami hace 20 años, son algunos de los temas que se han tocado en los cerca de 20 minutos en los que nos dedicamos a hablar de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Así que los invitamos a opinar en la caja de comentarios sobre lo que piensa del juego original y cómo les ha parecido el remake del 2025.

