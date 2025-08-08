Videojuegos

¿Es Ninja Gaiden Ragebound un candidato a GOTY? Discutimos esto y más preguntas y respuestas en nuestro videopodcast

El ninja responde.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

Si ya leyeron nuestra reseña del último juego de The Game Kitchen saben que nos deshicimos en elogios y que le dimos una nota muy alta, lo cual nos lleva a preguntarnos si un juego tan «pequeño» y de gráficos pixelados podría llegar a ser considerado realmente como el mejor del año.

En este videopodcast estamos César Núñez, Kyota y su servidor Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez hablamos sobre Ninja Gaiden Ragebound, respondo sus preguntas sobre el juego y debatimos qué opinamos de que un juego como este pueda ser considerado el GOTY. Pueden verlo a continuación o en el canal de GamerFocus en YouTube.

Si les gustó nuestra charla y quieren escucharnos más, aquí nos tienen hablando sobre Death Stranding 2el estado de PS Plus, discutiendo sobre el excelente Clair Obscur: Expedition 33 y respondiendo preguntas sobre Fatal Fury: City of The Wolves. Pronto podrán escucharnos en nuevos programas, así que les pedimos que estén pendientes de nuestro canal de YouTube.

Cómo sacar todos los finales y el nivel final secreto de Ninja Gaiden Ragebound
Drag x Drive se podrá jugar gratis antes de su lanzamiento, prueben la demo temporal del juego de baloncesto en sillas de ruedas de Nintendo
La secuencia pesadilla ‘Guy Savage’ podría estar de vuelta en Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y PlatinumGames involucrado
Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios y notas del parche de la actualización de Ken
Fortnite: mapa, armas, objetos y skins del pase del capítulo 6 temporada 4
Genshin Impact dejará de funcionar en PS4, aquí está todo lo que necesitan saber al respecto
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Drag x Drive se podrá jugar gratis antes de su lanzamiento, prueben la demo temporal del juego de baloncesto en sillas de ruedas de Nintendo
No hay comentarios

Lo último

EWC 2025: fechas, horarios, equipos, resultados y dónde ver el torneo de Call of Duty Warzone
Esports
El anime de Sekiro es real, Kadokawa ha registrado el dominio web del proyecto
Anime y Manga
Razer lanza el BlackShark V3 Pro, el headset profesional inalámbrico más rápido del mundo para eSports
Tecnología
Tomoya Asano explica el porqué un RPG de acción en HD-2D con The Adventures of Elliot
Videojuegos