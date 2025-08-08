¿Es Ninja Gaiden Ragebound un candidato a GOTY? Discutimos esto y más preguntas y respuestas en nuestro videopodcast

Si ya leyeron nuestra reseña del último juego de The Game Kitchen saben que nos deshicimos en elogios y que le dimos una nota muy alta, lo cual nos lleva a preguntarnos si un juego tan «pequeño» y de gráficos pixelados podría llegar a ser considerado realmente como el mejor del año.

En este videopodcast estamos César Núñez, Kyota y su servidor Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez hablamos sobre Ninja Gaiden Ragebound, respondo sus preguntas sobre el juego y debatimos qué opinamos de que un juego como este pueda ser considerado el GOTY. Pueden verlo a continuación o en el canal de GamerFocus en YouTube.

Si les gustó nuestra charla y quieren escucharnos más, aquí nos tienen hablando sobre Death Stranding 2, el estado de PS Plus, discutiendo sobre el excelente Clair Obscur: Expedition 33 y respondiendo preguntas sobre Fatal Fury: City of The Wolves. Pronto podrán escucharnos en nuevos programas, así que les pedimos que estén pendientes de nuestro canal de YouTube.