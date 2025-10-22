Escape from Duckov, el juego que parodia Escape from Tarkov con patos, es un éxito masivo

Aunque lleva más de ocho años en beta, Escape from Tarkov es uno de los juegos modernos más importantes. Es considerado el juego que popularizó el género «‘shooter’ de extracción» y ha tenido docenas de imitadores. Pero justo ahora que está a punto de lanzar la versión completa en Steam, le ha llegado su más grande competidor. El juego Escape from Duckov —que parodia la «seriedad» de los ‘extraction shooter’ usando adorables patitos en lugar de aguerridos soldados— se convirtió en un éxito inmediato, logrando vender más de un millón de copias en solo cinco días.

De acuerdo a SteamDB, este fue el cuarto juego más vendido en su semana de lanzamiento (superado solo por pesos pesados como Battlefield 6, ARC Raiders y Fellowship) y alcanzó un máximo de 221.963 jugadores. Para conmemorar el éxito, los desarrolladores publicaron esta divertida imagen y agradecieron a los fanáticos.

Escape from Duckov es desarrollado por el estudio chino Team Soda. Aunque se presentan como un juego indie, es publicado por la poderosa Bilibili. Es un juego cooperativo o PvE en el que formamos equipo con otros jugadores para explorar cinco mapas con botines, enemigos y condiciones meteorológicas que cambian al azar en cada partida. El objetivo es encontrar objetos de valor que podamos vender para mejorar nuestra base, crear nuevas armas y hacernos más poderosos para imponernos contra los rivales.

Algo que ha ayudado mucho al éxito del juego es su bajo precio. Escape from Duckov cuesta solamente 50.741 pesos colombianos (que además tienen una rebaja de lanzamiento a 44.652 pesos) tanto en Steam como en Epic Games Store y no requiere un computador poderoso. Eso hace que sea mucho más accesible para toda clase de jugadores.

Vamos a ver si logra mantener el éxito cuando Escape from Tarkov finalmente llegue a Steam el 15 de noviembre de este año.