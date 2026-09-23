Escape From Playtime, esta es la fecha de lanzamiento en Steam del nuevo spin off de Poppy PlayTime

Mob Entertainment anunció nuevos detalles de Escape From Playtime, un nuevo videojuego multijugador que expande el universo de terror de Poppy Playtime. El anuncio se realizó durante el evento PC Gaming Show Tokyo Direct, donde se confirmó que la premisa principal de Escape From Playtime está centrada en el trabajo cooperativo y la supervivencia.

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A diferencia de Poppy Playtime, este juego permitirá explorar la siniestra fábrica Playtime Co. desde una perspectiva diferente. En Escape From Playtime, Los jugadores tomarán el control de los Smiling Critters (Criaturas Sonrientes), una línea de juguetes de Playtime Co. de aspecto tierno pero perturbador que debutó originalmente en el tercer capítulo de Poppy Playtime. La dinámica en Escape From Playtime se basará en incursiones de extracción donde de uno a cuatro participantes deberán recolectar materiales y recursos exigidos por una misteriosa voz. Durante cada incursión, las amenazas acecharán en pasillos, laboratorios y almacenes en la forma de criaturas rechazadas por la compañía que buscan cazar a los supervivientes.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Escape From Playtime?

La fecha oficial de lanzamiento del nuevo spin off de Poppy Playtime llamado Escape From Playtime está programado para el 21 de octubre de 2026. El videojuego debutará inicialmente en PC como acceso anticipado vía Steam. Este acceso anticipado busca que la comunidad de usuarios ayude a dar forma al desarrollo futuro de la del juego.

Desde su lanzamiento, el contenido disponible en Escape From Playtime incluirá la opción de elegir entre cuatro Smiling Critters iniciales, junto con otros cuatro que podrán desbloquearse mediante el progreso dentro del juego. Asimismo, contará con una zona de inicio, un grupo principal de enemigos y mapas generados de forma procedimental que cambiarán en cada partida. Mob Entertainment planea incorporar de forma paulatina actualizaciones que expandirán el mapa con nuevas áreas, herramientas de supervivencia, mecánicas y más personajes.

Fuente: comunicado de prensa de MOB Entertainment