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Escape From Playtime: todo lo que sabemos del nuevo spin off de Poppy Playtime

Durante el Future Games Show 2026, Mob Entertainment presentó su nuevo multijugador protagonizado por las Criaturas Sonrientes.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Mob Entertainment anunció oficialmente Escape From Playtime, una nuevo spin off multijugador de Poppy Playtime. Este título permitirá que de uno a cuatro jugadores se adentren en las profundidades de la fábrica Playtime Co. desde la perspectiva de los Smiling Critters, la línea de juguetes de sonrisa sombría presentada originalmente en el tercer capítulo de la saga principal.

¿Qué sabemos de Escape From Playtime?

Escape From Playtime: todo lo que sabemos del nuevo spin off de Poppy Playtime

En Escape From Playtime, los jugadores asumen el rol de uno de los Smiling Critters (Criaturas Sonrientes) para explorar laboratorios, aulas y almacenes. Todo esto mientras evaden a creaciones de Playtime Co. rechazadas que acechan por los pasillos. Guiados por una misteriosa voz, los equipos de Criaturas Sonrientes deben cooperar, juntar recursos y recolectar materiales con el fin de construir un lugar seguro prometido para los juguetes leales.

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Este nuevo multijugador ambientado en el universo del juego de terror de Mob Entertainment tendrá chat de voz por proximidad, rompecabezas, mecánicas de sigilo y escenarios generados proceduralmente que alteran la distribución de la fábrica en cada partida.

¿Cuándo saldrá Escape From Playtime?

Escape From Playtime: todo lo que sabemos del nuevo spin off de Poppy Playtime

Respecto al lanzamiento, solo sabemos que Escape From Playtime debutará en Steam bajo un modelo de Acceso Anticipado. Cuando Mob Entertainment habilite el acceso, Escape From Playtime tendrá una plantilla de hasta ocho personajes de los Smiling Critters. Adicionalmente, el juego tendrá una zona de inicio y una alineación base de enemigos. Mob Entertainment utilizará esta etapa de acceso anticipado para evaluar el desempeño del ciclo principal de juego e ir integrando de forma progresiva nuevas áreas, mecánicas y monstruos basándose en la retroalimentación de la comunidad antes de su debut oficial. Adicionalmente, se desconoce si Mob Entertainment planea lanzar la versión final de Escape From Playtime en consolas de actual generación.

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Fuente: comunicado de prensa de Mob Entertainment, canal oficial en YouTube de Future Games Show

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