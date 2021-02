¿Por qué cambiaron el escenario de Honda en Street Fighter II para Capcom Arcade Stadium?

Una impresionante colección de juegos de arcade de la famosa empresa, ya está disponible en Nintendo Switch siguiendo su presentación en el pasado Nintendo Direct. El principal atractivo de esta colección es disfrutar de estos juegos tal como los conocimos en las salas de videojuegos. Sin embargo, algunos de ellos tienen unos diferencias bastante notables. Por ejemplo, el escenario de ‘Honda Sento’ en las diferentes versiones de Street Fighter II en Capcom Arcade Stadium tiene un cambio respecto a los originales.

Miren la foto que acompaña la parte superior de este artículo. ¿Notan el cambio? ¿No? Entonces compárenlo con esta imagen tomada de una otra versión del mismo juego.

Así es. El cambio es que la imagen del ‘sol naciente’ fue eliminada del icónico mural del escenario de Honda en Capcom Arcade Stadium. Esto no le resultará extraño a los lectores conocedores de la historia mundial. Esa imagen fue usada como la bandera de Japón durante su era imperial y la segunda guerra mundial. A causa de eso, es especialmente controversial en Asia. Recuerda las invasiones de Japón a países como China y Corea, donde cometieron horribles atrocidades.

Algunos jugadores se han quejado por el cambio. No necesariamente porque sientan que el sol naciente no deba ser eliminado del escenario de Honda en el Street Fighter II de Capcom Arcade Stadium, sino porque consideran que se ve «feo y vacío». Vale la pena mencionar que en la versión de Honda Sento de Street Fighter V conservaron el sol, pero no sus rayos.

Fuente: Kotaku