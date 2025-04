Escoffier (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Vamos de regreso a Fontaine a conocer a la mejor y más problemática ‘chef’ de la nación de la justicia. En esta guía les recomendaremos el mejor equipo, la mejor arma y conjuntos de artefactos para crear un buen ‘build’ de Escoffier una vez que esté disponible en Genshin Impact con la versión 5.6, así como los materiales de ascensión que necesitan ‘farmear’.

Si su nombre les resulta familiar, es porque es una referencia al famoso crítico culinario francés Auguste Escoffier, considerado el padre de la cocina moderna.

Cómo conseguir a Escoffier

Este personaje llegará por primera vez en un ‘banner’ en la actualización 5.6 de Genshin Impact que estará disponible en el juego desde la noche del martes 6 de mayo de 2025.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ en el que Escoffier es un personaje destacado, podemos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Escoffier, el juego asegura que el siguiente en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Habilidades culinarias

Normal : Realiza hasta 3 ataques rápidos con lanza.

: Realiza hasta 3 ataques rápidos con lanza. Cargado : Consume una cierta cantidad de Aguante para realizar un ataque ascendente.

: Consume una cierta cantidad de Aguante para realizar un ataque ascendente. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Cocina a baja temperatura

Presiona una vez : Activa el mecachef multitarea de amplio espectro en modo “crioalmacenamiento” e inflige Daño Cryo en el AdE a los enemigos cercanos. El mecachef sigue al personaje en uso y, cada cierto tiempo, lanza un parfait helado a los enemigos cercanos que inflige Daño Cryo.

: Activa el mecachef multitarea de amplio espectro en modo “crioalmacenamiento” e inflige Daño Cryo en el AdE a los enemigos cercanos. El mecachef sigue al personaje en uso y, cada cierto tiempo, lanza un parfait helado a los enemigos cercanos que inflige Daño Cryo. Mantener presionado: Activa el mecachef en modo “cocina improvisada“ (vean las habilidades pasivas para entender cómo funciona).

Arjé – ousía: Cada cierto tiempo, cuando Escoffier activa el mecachef multitarea de amplio espectro en modo crioalmacenamiento, invoca un filo fluyente que inflige Daño Cryo en el AdE cargado de energía ousía.

Habilidad definitiva — Técnica de corte: Inflige Daño Cryo en el AdE y regenera Vida a todos los personajes cercanos del equipo en función del ATQ de Escoffier (ver habilidades pasivas).

Habilidades Pasivas

Siempre lista para improvisar – Al mantener presionado el botón de Habilidad Elemental Cocina a baja temperatura, Escoffier activará el mecachef multitarea de amplio espectro en modo cocina improvisada. En este modo, el mecachef puede absorber ataques elementales hasta cierto límite, entonces hará aparecer ciertos platos.

Tras generar una cantidad determinada de platos, hay que esperar 7 días para que el modo de cocina improvisada del mecachef vuelva a funcionar.

Más vale comer que curar (Nivel 20+) – Tras usar su Habilidad Definitiva Técnica de corte, Escoffier obtiene el efecto de “dieta rehabilitadora” durante 9 s, con el cual regenera Vida periódicamente a los personajes en uso cercanos en una cantidad equivalente al 138.24% del ATQ de Escoffier.

Condimentación inspirada (Nivel 60+) – Si en el equipo hay 1/2/3/4 personajes Hydro o Cryo, tras golpear a un enemigo con la Habilidad Elemental Cocina a baja temperatura o la Habilidad Definitiva Técnica de corte de Escoffier, la RES Hydro y la RES Cryo de dicho enemigo se reducen en un 5%/10%/15%/55% durante 12 s.

Guía de mejores armas para el ‘build’ de Escoffier

Cuando el banner de Escoffier esté en vivo en Genshin Impact, también lo estará el gachapón de armas en el que podemos obtener su arma representativa y la indiscutible mejor para un ‘build’ de este personaje: la lanza de cinco estrellas Sinfonista de aromas.

Esta lanza aumenta el ATQ en un 12%. Cuando el personaje que lleva esta arma equipada está en tu equipo pero no en uso, el ATQ aumenta en un 12% adicional. Al realizar una curación, el portador de esta arma y el personaje que recibe la curación obtienen el efecto de “chanson de las bayas”, el cual aumenta el ATQ en un 32% durante 3 s. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Si no pueden o no quieren conseguir esta arma, otras buenas opciones que tal vez ya tengan en su inventario son las siguientes:

Pacificadora del desastre (5★ – ATQ 3,6%) : Aumenta el ATQ en un 12%. Cuando el personaje que lleva esta arma equipada está en tu equipo pero no en uso, el ATQ aumenta en un 12% adicional. Al realizar una curación, el portador de esta arma y el personaje que recibe la curación obtienen el efecto de “chanson de las bayas”, el cual aumenta el ATQ en un 32% durante 3 s. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

– : Aumenta el ATQ en un 12%. Cuando el personaje que lleva esta arma equipada está en tu equipo pero no en uso, el ATQ aumenta en un 12% adicional. Al realizar una curación, el portador de esta arma y el personaje que recibe la curación obtienen el efecto de “chanson de las bayas”, el cual aumenta el ATQ en un 32% durante 3 s. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso. Charla en el Pabellón (4★ – ER 6,67%) : Al usar la Habilidad Elemental, el ATQ y la Vel. Movimiento aumentan, respectivamente, en un 20% y en un 10% durante 10 s.

: Al usar la Habilidad Elemental, el ATQ y la Vel. Movimiento aumentan, respectivamente, en un 20% y en un 10% durante 10 s. Taladradora de Prospección (4★ – ATQ 6%) : Al recibir o realizar curación, otorga una marca de unidad durante 30 s, acumulable hasta 3 marcas. Al usar la Habilidad Elemental o Definitiva, se consumen todas las marcas de unidad y se obtiene el efecto de “renuencia” durante 10 s. Por cada marca de unidad consumida, el ATQ aumenta en un 3% y todos los Bonos de Daño Elemental aumentan en un 7%. El efecto de renuencia solo se puede activar una vez cada 15 s, y el personaje puede obtener marcas de unidad incluso cuando esté en tu equipo pero no en uso.

: Al recibir o realizar curación, otorga una marca de unidad durante 30 s, acumulable hasta 3 marcas. Al usar la Habilidad Elemental o Definitiva, se consumen todas las marcas de unidad y se obtiene el efecto de “renuencia” durante 10 s. Por cada marca de unidad consumida, el ATQ aumenta en un 3% y todos los Bonos de Daño Elemental aumentan en un 7%. El efecto de renuencia solo se puede activar una vez cada 15 s, y el personaje puede obtener marcas de unidad incluso cuando esté en tu equipo pero no en uso. Alabarda del Viento Epistolar (4★ – ATQ 9%): Tras causar una Reacción Elemental, el ATQ aumenta en un 12% y la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 10 s.

Como siempre decimos, no se preocupen si no tienen ninguna de estas lanzas. La mejor arma para el build de Escoffier en Genshin Impact puede ser cualquiera que ya tengan si usan materiales de mejora para evolucionarla al máximo y acomodan su equipo y conjuntos de artefactos a ella.

Mejor composición de equipo para Escoffier en Genshin Impact

La cocinera de Fontaine es un personaje de soporte y ‘sub-dps off-field’ con enfoque en ATQ. Funciona mejor cuando se pone al servicio de dps Cryo e Hydro como Eula, Wriothesley, Neuvillete y Ayaka. Es incluso mejor en un equipo completamente compuesto de personajes de esos dos elementos. Es por eso que el equipo que recomendamos para Escoffier en Genshin Impact es este:

Este es un excelente equipo de congelamiento con muy buena sinergia que potencia los ataques de los elementos Cryo e Hydro. El rol de Escoffier en este equipo es dejar al mecachef aplicando Cryo y usar su definitiva para curar cuando sea necesario. Ayaka puede ser reemplazada con el ‘main dps’ Cryo o Hydro de su preferencia (Neuvillete, Wriothesley, Ganyu, Eula o incluso Kaeya) y Yelan por un sub-dps o un escudero (Diona, Layla, Candance).

Si no tienen ninguno de estos personajes y no quieren o no pueden conseguirlos, acomoden a Escoffier con los personajes que ustedes quieran y acomoden el resto de su ‘build’ (arma, conjunto de artefactos) a ello, siempre y cuando tengan los materiales de mejora necesarios.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Escoffier en Genshin Impact

Hay dos formas diferentes de enfocar el ‘build’ de artefactos de este personaje: fortaleciendo su potencial como sub-dps cuando deja en mecachef en el campo o fortaleciendo su curación.

Si quieren usar a Escoffier como sub-dps, creemos que la mejor opción es Compañía Dorada.

Dos piezas : Daño de Habilidad Elemental +20%.

: Daño de Habilidad Elemental +20%. Cuatro piezas: Aumenta en un 25% el daño infligido con la Habilidad Elemental. Además, cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso, el daño de dicha habilidad aumenta en un 25% adicional. Este efecto se anula 2 s después de entrar en el campo de batalla.

Si van a usarla principalmente como sanadora, pueden usar Son de antaño

Dos piezas : Bono de Curación +15%.

: Bono de Curación +15%. Cuatro piezas: Cuando el portador de este conjunto realiza una curación, crea el efecto de “añoranza” durante 6 s, el cual registra la cantidad de Vida recuperada (incluyendo el exceso de curación). Al terminar la duración, el efecto de añoranza se convierte en el de “marea de antaño”, de manera que cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo con un Ataque Normal, Cargado o Descendente o con su Habilidad Elemental o Definitiva, el daño que inflige dicho personaje aumenta en una cantidad equivalente al 8% de la cantidad de Vida recuperada y registrada por añoranza. El efecto de marea de antaño se elimina tras activarse 5 veces o después de 10 s. Por su parte, el efecto de añoranza solo puede registrar un máximo de 15 000 pts. de Vida recuperada y solo puede existir uno al mismo tiempo, pero puede registrar la Vida recuperada por varios portadores de este conjunto. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador está en tu equipo pero no en uso.

Otras buenas opciones para una Escoffier sanadora son Doncella Amada y Perla Oceánica. Sin embargo, siempre recomendamos que si no quieren farmear nada, usen los artefactos que ya tengan mejorados y que mejor se acomoden al resto de su ‘build’.

Constelaciones

Si Escoffier les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

Danza de sabores para el paladar (Nivel C1) – Cuando en el equipo haya 4 personajes Hydro o Cryo, el Daño CRIT de todos los miembros del equipo cercanos aumenta en un 60% durante 15 s después de que Escoffier use la Habilidad Elemental Cocina a baja temperatura o la Habilidad Definitiva Técnica de corte. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Condimentación inspirada”.

El arte de guisar: fragancia y frescura (Nivel C2) – Cuando Escoffier activa el mecachef en modo crioalmacenamiento, obtiene el efecto de “delicatessen recién hecha” durante 15 s. Mientras este efecto está activo, Escoffier obtiene 5 cargas de “platos fríos”, de manera que, cuando un personaje en uso cercano (a excepción de Escoffier) inflija Daño Cryo, se consumirá una carga de platos fríos y aumentará el daño infligido en una cantidad equivalente al 240% del ATQ de Escoffier. Al golpear a varios enemigos a la vez con un solo golpe de Daño Cryo, se consumirán cargas de platos fríos dependiendo del número de enemigos golpeados.

La magia de la caramelización al horno (Nivel C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Cocina a baja temperatura+3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Receta secreta de romero ( Nivel C4) – Aumenta en 6 s la duración de dieta rehabilitadora. Mientras este efecto está activo, la curación por medio de dieta rehabilitadora tiene una probabilidad equivalente a la Prob. CRIT de Escoffier de aumentar en un 100% la cantidad de curación realizada y de que Escoffier recupere 2 pts. de Energía Elemental. Este efecto puede ocurrir hasta 7 veces por cada vez que dieta rehabilitadora está activo. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Más vale comer que curar”.

Sinfonía de mil salsas (Nivel C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Técnica de corte +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Fiesta del té con dulces multicolor (Nivel C6) – Cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo con un Ataque Normal, Cargado o Descendente, el mecachef: modo crioalmacenamiento lanzará un parfait helado especial adicional que inflige Daño Cryo en el AdE en una cantidad equivalente al 350% del ATQ de Escoffier. Este daño se considera daño de Habilidad Elemental. Este efecto solo puede activarse una vez cada 0.5 s, y puede ocurrir hasta 6 veces mientras un mismo mecachef: modo crioalmacenamiento esté activo.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Escoffier en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Escoffier

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Jade shivada 3x Engranaje de malla 3x Caracola Azurescente 20.000 40+ 3x Fragmentos de Jade shivada 15x Engranaje de malla 10x Caracola Azurescente 2x Acumulador de aire Fuentenigma 40.000 50+ 6x Fragmentos de Jade shivada 12x Mecaengranaje recto 20x Caracola Azurescente 4x Acumulador de aire Fuentenigma 60.000 60+ 3x Trozos de Jade shivada 18x Mecaengranaje recto 30x Caracola Azurescente 8x Acumulador de aire Fuentenigma 80.000 70+ 6x Trozos de Jade shivada 12x Engranaje Mecadinámico 45x Caracola Azurescente 12x Acumulador de aire Fuentenigma 100.000 80+ 6x Jade shivada 24x Engranaje Mecadinámico 60x Caracola Azurescente 20x Acumulador de aire Fuentenigma 120.000

La Jade shivada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Cryo, Maquinaria Eterna, Dragón Aciagoeterno, Oni Espadachín, Asceta Espiritista, Regisvid Cryo, Protodragón Geo, Dragarto de las profundidades, Rey Lobo del Norte, Nobile, Azhdaha y Signora en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Cryo, Maquinaria Eterna, Dragón Aciagoeterno, Oni Espadachín, Asceta Espiritista, Regisvid Cryo, Protodragón Geo, Dragarto de las profundidades, Rey Lobo del Norte, Nobile, Azhdaha y Signora en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Engranaje de malla, Mecaengranaje recto y Engranaje Mecadinámico se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Mecabots en Fontaine. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Mecabots en Fontaine. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Caracola Azurescente se encuentra exclusivamente en la Llanura Abisal Salacia en Fontaine.

se encuentra exclusivamente en la Llanura Abisal Salacia en Fontaine. El objeto Acumulador de aire Fuentenigma se consigue derrotando al jefe Autómata Fuentenigma – Máquina de control de nivel 30 o superior en Fontaine.

Guía de materiales de mejor de talentos de Escoffier

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Escoffier. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la justicia 6x Engranaje de malla 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la justicia 3x Mecaengranaje recto 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la justicia 4x Mecaengranaje recto 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la justicia 6x Mecaengranaje recto 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la justicia 9x Mecaengranaje recto 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la justicia 4x Engranaje Mecadinámico 120.000 Mora 1x Cuerno Corroído Nivel 8 6x Filosofía de la justicia 6x Engranaje Mecadinámico 260.000 Mora 1x Cuerno Corroído Nivel 9 12x Filosofía de la justicia 9x Engranaje Mecadinámico 450.000 Mora 2x Cuerno Corroído Nivel 10 16x Filosofía de la justicia 12x Engranaje Mecadinámico 700.000 Mora 2x Cuerno Corroído 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la justicia se obtienen los martes, viernes y domingos en el dominio Gloria Póstuma Albugínea (Dominio de la maestría: Ret´órica) en Fontaine y como recompensas de algunas misiones y cofres.

se obtienen los martes, viernes y domingos en el dominio Gloria Póstuma Albugínea (Dominio de la maestría: Ret´órica) en Fontaine y como recompensas de algunas misiones y cofres. Los objetos Engranaje de malla, Mecaengranaje recto y Engranaje Mecadinámico se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Mecabots en Fontaine. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Mecabots en Fontaine. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El Cuerno Corroído se obtiene al derrotar al jefe semanal Señor del fuego primigenio de nivel 70 o más en Natlan o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Escoffier.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Escoffier en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.