Escucha los avances de las estaciones de radio y música de GTA 6

El estado de Leonida en GTA 6, como no puede ser de otra manera, cuenta con el elemento clave en la serie Grand Theft Auto: las estaciones de radio dentro del juego. Con numerosas emisoras que abarcan desde rock clásico hasta radio hablada, los jugadores de GTA 6 podrán disfrutar de la más amplia y variada selección de radios dentro de un juego de la franquicia hasta ahora.
Por primera vez, Grand Theft Auto VI contará con una serie de podcasts ‘on demand’ para que Jason y Lucía puedan escuchar más allá de la radio terrestre de Leonida, con podcasts y radios disponibles para escuchar en vehículos y mientras van a pie gracias a la incorporación de audífonos y auriculares conectados a sus teléfonos. Estas son algunas de las emisoras que podemos escuchar en Vice City y sus alrededores.
Cocoteo FM: hogar de la mejor música latina moderna en Leonida, con la conducción de El Martillo y La Gata. Podrás escuchar desde bachata y merengue hasta dembow y reggaeton: Cocoteo FM es el party que nunca se apaga.
Back Country Radio: MW y Delta Dawne hacen sonar la música country rebelde más allá de Grassrivers y Port Gellhorn. El corresponsal de Back Country, meteorólogo de los pantanos y amante poco secreto de Delta, Mud Dog Mike, reporta desde el asiento del conductor de su hidrodeslizador en Grassrivers.
AfroBank FM: súbele al gbedu junto a Burna y Palmsy, el dúo dinámico que trae lo mejor de la música africana a AfroBank FM, con clásicos del siglo XX, joyas sin descubrir y temas modernos de amapiano, 3-Step y más.
The Chamber 106.6: el metal más aplastante llega a Leonida. Salta en el pogo junto a DJ Kerry y DJ Tom, quienes canalizarán las raíces más profundas de la música metálica de Leonida con himnos metaleros eternos de varias décadas.
Flash FM: toda una institución de Vice City que trae lo mejor del pop, con la conducción de Robyn y Alex. Ten por seguro que te harán bailar sin importar en qué parte del estado de la diversión estés.
Dirty South Classics: disfruta de un poco de la “amabilidad” sureña de Trick y Trina, que harán sonar rap regional y clásicos del hip-hop. Nadie representa a Leonida y el sur en la playa y en las calles como lo hacen ellos.
Escucha los avances de estas seis estaciones en los enlaces de los nombres de cada emisora. También puedes preguardar Grand Theft Auto VI: The Album, compuesto por 34 temas originales, o reservar las ediciones en vinilo y CD.