Escucha los avances de las estaciones de radio y música de GTA 6

El estado de Leonida en GTA 6, como no puede ser de otra manera, cuenta con el elemento clave en la serie Grand Theft Auto: las estaciones de radio dentro del juego. Con numerosas emisoras que abarcan desde rock clásico hasta radio hablada, los jugadores de GTA 6 podrán disfrutar de la más amplia y variada selección de radios dentro de un juego de la franquicia hasta ahora.

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Por primera vez, Grand Theft Auto VI contará con una serie de podcasts ‘on demand’ para que Jason y Lucía puedan escuchar más allá de la radio terrestre de Leonida, con podcasts y radios disponibles para escuchar en vehículos y mientras van a pie gracias a la incorporación de audífonos y auriculares conectados a sus teléfonos. Estas son algunas de las emisoras que podemos escuchar en Vice City y sus alrededores.

Cocoteo FM: hogar de la mejor música latina moderna en Leonida, con la conducción de El Martillo y La Gata. Podrás escuchar desde bachata y merengue hasta dembow y reggaeton: Cocoteo FM es el party que nunca se apaga.

Back Country Radio: MW y Delta Dawne hacen sonar la música country rebelde más allá de Grassrivers y Port Gellhorn. El corresponsal de Back Country, meteorólogo de los pantanos y amante poco secreto de Delta, Mud Dog Mike, reporta desde el asiento del conductor de su hidrodeslizador en Grassrivers.



AfroBank FM: súbele al gbedu junto a Burna y Palmsy, el dúo dinámico que trae lo mejor de la música africana a AfroBank FM, con clásicos del siglo XX, joyas sin descubrir y temas modernos de amapiano, 3-Step y más.

The Chamber 106.6: el metal más aplastante llega a Leonida. Salta en el pogo junto a DJ Kerry y DJ Tom, quienes canalizarán las raíces más profundas de la música metálica de Leonida con himnos metaleros eternos de varias décadas.



Flash FM: toda una institución de Vice City que trae lo mejor del pop, con la conducción de Robyn y Alex. Ten por seguro que te harán bailar sin importar en qué parte del estado de la diversión estés.

Dirty South Classics: disfruta de un poco de la “amabilidad” sureña de Trick y Trina, que harán sonar rap regional y clásicos del hip-hop. Nadie representa a Leonida y el sur en la playa y en las calles como lo hacen ellos.

Escucha los avances de estas seis estaciones en los enlaces de los nombres de cada emisora. También puedes preguardar Grand Theft Auto VI: The Album, compuesto por 34 temas originales, o reservar las ediciones en vinilo y CD.