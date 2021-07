Es posible obtener la Espada Maestra en Breath of the Wild con solo tres corazones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild cambió la forma en que Link accede a la Espada Maestra creada en Skyward Sword. No se trata de simplemente llegar al bosque perdido y superar una pequeña serie de laberintos para encontrar el pedestal donde reposa. O atrapar a una criatura traviesa mientras Link se encuentra convertido en lobo para obtener de vuelta su forma humana, como en Twilight Princess.

La libertad del mundo abierto de BotW permite llegar sin mucho inconveniente hasta su ubicación, pero para retirar la Espada Maestra del pedestal necesitas mínimo 13 corazones, ya que la energía de Link se va desgastando al punto de quedar inconsciente si no cuenta con la salud necesaria. Así que el juego te obliga a explorar y superar santuarios antes de entregar la espada legendaria.

En uno de los muchos ‘glitch’ que se han encontrado en el juego de Nintendo para Wii U y Switch, cuatro años después de su lanzamiento se descubre uno extremadamente fácil para obtener la Espada Maestra. Incluso con el mínimo de tres corazones iniciales o el máximo de 30. El único requisito es tener madera y algo para generar fuego.

Gracias al usuario Limcube en YouTube, aprendemos que solo se necesita poner la madera cerca al pedestal de la Espada Maestra y proceder a prenderle fuego (puede ser con una espada de flamas). Esto para que al ubicarnos entre la espada y la fogata, el menú contextual de ‘halar’ el arma sea reemplazado por el de ‘sentarse’ en el campamento.

Paso seguido levantamos la mirada hacia las ramas de cerezo y procedemos a darle esperar hasta la mañana en el menú del campamento. Cuando la imagen se difumine y empiece a amanecer, presionamos varias veces el botón A y así veremos cómo Link obtiene automáticamente la Espada Maestra, sin animación de extracción.

Es importante tener espacio en el inventario de armas o de lo contrario solo se escucha la melodía. La espada es plenamente funcional, pero algo curioso de este ‘glitch’ es que para el juego todavía existe una «espada invisible» en el pedestal. Una que sigue quitando energía si no cuentas con mínimo 13 corazones e intentas retirarla.

Por si las dudas, hicimos este truco en la versión de Wii U y funciona a la perfección. De ahí que las capturas sean sobre pantalla.

Lastimosamente el poder de la Espada Maestra en Breath of the Wild perdió toda razón de ser y hay armas mejores. Puede que no se rompa como las demás, pero su energía sí se desgasta y no puede ser utilizada a perpetuidad. Además su nivel no es tan alto como uno esperaría de la hoja que derrotó a Ganon (y Demise en Skyward Sword) tantas veces.

Por fortuna podemos revivir la historia de su creación en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Switch. Un relanzamiento con mejoras de calidad de vida y la oportunidad de probar nuevamente o por primera vez un verdadero diseño de calabozos, para quienes solo hayan jugado BotW.