Esta es la alineación de juegos que saldrá con Xbox Series X y Series S

Microsoft ha revelado la lista de juegos que estarán disponibles desde el primer día que Xbox Series X y Series S estén en el mercado. Entre la lista, encontramos juegos exclusivos y de terceros, tanto de la generación actual, como de la era que entrará a regir el próximo noviembre.

La lista también denota qué juegos estarán cubiertos bajo la nueva característica Smart Delivery, la cual permite identificar la versión específica para la consola y descargarla adecuadamente. También hay incluidos juegos que estarán disponibles desde el primer día en el novedoso servicio de suscripción Xbox Game Pass.

Listado de juegos de lanzamiento de Xbox Series X/Series S

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Mientras que la lista no incluye ninguno de los nuevos juegos anunciados por Xbox, sí marca la llegada de Gears Tactics a consolas, junto a otros títulos como Grounded y Ori and the Will of the Wisps. Además, los usuarios de las nuevas consolas podrán disfrutar de exclusivas limitadas como Tetris Effect: Connected y Yakuza: Like a Dragon, cuya disponibilidad en PS5 estará para el 2021.

Eso sin contar la muy generosa lista de juegos disponibles en Xbox Game Pass que podrán aprovechar las propiedades de rendimiento que ofrecen Xbox Series X y Series S cuando estén a la venta el próximo 10 de noviembre.

