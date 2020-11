Esta es la fecha de estreno de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Índice de contenidos de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Varias cadenas de almacenes en Indonesia han listado una versión en inglés de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Una de estas tiendas es PS Enterprise, la cual afirmó en su página en Facebook que listó la secuela de Persona 5 por que su proveedor confirmó que el título llegaría en el 2021.

Las preordenes para la secuela de Persona 5, la cual se desarrolla medio año después de los eventos del juego original, ya están abiertas en PS Enterprise.

¿Cuál es la fecha de estreno de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers?

Algunos jugadores en Occidente siguen preguntándose ¿cuál es la fecha de estreno de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers? para conocer al misterioso Wolf.

Otras tiendas minoristas como la paquistaní Toy or Game o Qisahn de Singapur han afirmado que el 23 de febrero del 2021 sería la fecha de lanzamiento de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers para el territorio asiático. Sin embargo, las versiones listadas por estos minoristas —si bien sirven para todas las consolas— pertenecen a la «región 3». Esta región corresponde al sudeste asiático, la cual el pasado 18 de junio recibió el lanzamiento de la versión en chino y coreano de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

¿Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers llegará con subtítulos en español?

Lo interesante de esto es que los lanzamientos en inglés para la «región 3» suelen coincidir con los de Occidente. Así que es muy probable que Atlus —o Sega— decidan lanzar la secuela de Persona 5 en Occidente el 23 de febrero del 2021. No obstante, puede que la fecha de lanzamiento de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers en América y Europa sufra un retraso con respecto a la del sudeste asiático debido a la localización en otros idiomas como el español de España, el cual estaba presente en Persona 5 Royal.

¿De qué trata la historia de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers?

Seis meses después de los eventos de Persona 5, Joker y Morgana regresan a Tokio para visitar al resto de los Ladrones Fantasma. Esto con el fin de pasar juntos las vacaciones de verano. Sin embargo —mientras Ryuji, Morgana y joker estaban comprando los últimos elementos para el viaje— conocen a una nueva idol en ascenso. Esta los invita a escribir una palabra clave en una nueva aplicación de navegación, que los termina enviando al metaverso. Este será el inicio de un viaje de los Ladrones Fantasma a través de varias locaciones del país del sol naciente.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers llegará al mercado del sudeste asiático el 23 de febrero del 2021.

Fuente: perfil en facebook de PS Enterprise

Via: Persona Central