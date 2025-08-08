Esta es la fecha de la prueba de Wuyang, el personaje que llega a Overwatch 2 en la temporada 18

Conocemos a este personaje desde febrero de este año, cuando su arte conceptual apareció en el Overwatch Spotlight, revelando que sería un héroe de nacionalidad china y con nombre clave ‘Aqua’. Ahora sabemos que el nuevo personaje de Overwatch 2 se llama Wuyang, llegará al juego en la temporada 18 y no tendremos que esperar a que esta empiece para probarlo, pues tendremos una «prueba de héroe» muy pronto.

Mediante una publicación en las redes sociales oficiales del juego, Blizzard anunció que la prueba de héroe en la que podremos probar por primera vez a Wuyang se llevará a cabo entre el jueves 14 y el lunes 18 de agosto de 2025.

Wuyang’s Hero Trial is right around the corner, but that’s not all the team’s been cooking up 🤩



📚 Motion Comic – Aug 11

📺 Gameplay Trailer – Aug 13

🎮 Developer Livestream – Aug 14



Learn more about Wuyang all week long and dive into his Hero Trial Aug 14-18 🌊 pic.twitter.com/W28gl5mYwA — Overwatch (@PlayOverwatch) August 8, 2025

Ese no es el único evento relacionado con el nuevo héroe proveniente de China. El lunes 11 de agosto estrenarán un cómic en movimiento protagonizado por él, el miércoles 13 se estrenará su tráiler de jugabilidad y el jueves 14 —día en que empieza la prueba del héroe— habrá una presentación en vivo de los creadores del juego hablando sobre Wuyang y explicando a profundidad sus habilidades.

Otras cosas que sabemos sobre él es que será un héroe de apoyo con una pasiva que le permite regenerar salud más rápidamente. Su vara de Xuanmwu le permite disparar orbes de agua para dañar a los rivales, se podrá mover a buena velocidad sobre una corriente de agua que él mismo crea y podrá mantener corrientes de agua sanadora o escudos sobre sus aliados. Podremos probar estas y demás habilidades de Wuyang en Overwatch 2 cuando empiece su prueba de héroe.