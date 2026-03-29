Esta es la fecha de lanzamiento de Avatar Legends: The Fighting Game

Durante la ceremonio de los EVO Awards 2026, fue compartido un nuevo tráiler de Avatar Legends: The Fighting Game, el cual confirmó su fecha de lanzamiento y tres nuevos personajes que completarán la plantilla de 12 luchadores seleccionables que tendrá el juego.

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¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Avatar Legends: The Fighting Game?

En la tienda de Steam de Colombia, el juego base tiene un costo de $70.000 COP

Si se preguntan cuándo podrán jugar Avatar Legends: The Fighting Game, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, la fecha de lanzamiento de Avatar Legends: The Fighting Game ha quedado fijada para el 2 de julio de 2026.

El juego estará disponible en una amplia variedad de plataformas, incluyendo PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Además, se confirma que será uno de los títulos que llegará a la sucesora de la consola híbrida, Nintendo Switch 2. Los desarrolladores, junto al anuncio, han detallado las siguientes características del juego

El juego contará con rollback netcode y funciones de crossplay entre todas las plataformas.

Cada luchador cuenta con más de 900 cuadros de animación dibujados a mano.

Avatar Legends: The Fighting Game incluirá un modo historia para un jugador, partidas clasificatorias, salas personalizadas, modo entrenamiento y una galería con arte inédito.

Avatar Legends: The Fighting Game drops July 2nd on PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch & Steam.



👊 Twelve fighters

🌎 Rollback netcode + crossplay

🎨 900+ hand-drawn frames per fighter

📖 Single player story mode



Preorder on Steam now. #AvatarFighters pic.twitter.com/7RC0bGlno9 — Avatar Legends: The Fighting Game (@avatar_fighters) March 29, 2026

¿Cuáles son los personajes que tendrá Avatar Legends: The Fighting Game desde su lanzamiento?

El reciente tráiler presentado en EVO Awards 2026 sirvió para anunciar la incorporación de tres nuevos luchadores a la plantilla base: Zaheer, el Señor del Fuego Ozai y la Avatar Kyoshi. Con estas adiciones, la lista de personajes confirmados asciende a diez, sumándose a los ya conocidos Aang, Korra, Zuko, Katara, Toph, Sokka y Azula.

Dado que la desarrolladora ha estipulado que el juego contará con 12 combatientes en su lanzamiento, restan únicamente dos espacios por revelar. Aunque en esta ocasión no se mostró como pelean los tres nuevos integrantes, sí se presentaron las primeras secuencias de combate de Azula y Sokka.

¿Quiénes son los responsables del desarrollo del juego de pelea de Avatar?

El proyecto del juego de pelea de Avatar fue iniciado por Maximum Entertainment entre finales de 2022 y principios de 2023. Luego, el título fue anunciado oficialmente en febrero de 2024, solo para ser cancelado por la misma compañía en diciembre del mismo año. Afortunadamente, el desarrollo fue rápidamente retomado en 2025 por Gameplay Group International (GGI), una entidad fundada en 2024 que adquirió el proyecto y continúa su desarrollo.

La fuerza del nuevo equipo de GGI reside en su profunda experiencia en el género de juegos de pelea. El personal clave incluye a Victor Lugo (Fundador de GGI), conocido por su trabajo como diseñador principal y productor creativo de Killer Instinct. Chris Huval, quien fue ingeniero principal de Them’s Fightin’ Herds. Mike Zaimont, reconocido por ser el Director de Diseño de Skullgirls; y Giancarlo Montalbano, Artista de Texturas en Killer Instinct también están en el proyecto.

Fuente: @avatar_fighters