Dragon Quest VII Reimagined: el remake de la séptima entrega es revelado y ya tiene fecha de lanzamiento

Square Enix ha tenido una presencia importante en el Nintendo Direct de septiembre de 2025. Uno de los títulos que han sorprendido a los jugadores es el de Dragon Quest VII Reimagined. Este es el remake de la séptima entrega de la franquicia a cargo de Yuji Horii.

Aunque, en el momento de su debut, Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past no tuvo una recepción masiva en el resto del mundo. Esto, según algunos, debido a sus gráficos un poco anticuados. Sin embargo, hoy en día es considerado un título de culto para muchos de los fanáticos de los JRPG. Sin embargo, en Japón, este videojuego vendió más de cuatro millones de copias, convirtiéndose en el título más vendido de PlayStation en el país en su debut. No obstante, Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past es hoy en día el segundo juego más vendido de la consola de quinta generación de Sony con mas de nueve millones de unidades vendidas. Dragon Quest VII, en ventas, solo fue superado por Gran Turismo, el cual vendió 11.150.000 de unidades.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past?

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past llegará a PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 y PC vía Steam el jueves 5 de febrero de 2026. Cabe resaltar, que este no es el primer remake de Dragon Quest VII. Ya que, en 2015 el juego tuvo una versión para Nintendo 3DS en el 2013, que posteriormente —en el 2016— fue lanzado en el resto del mundo.

¿Cuál es la historia de Dragon Quest VII?

El juego sigue la historia del héroe (Arus) y sus amigos. Ellos se embarcan en un viaje para descubrir los secretos de las misteriosas islas que rodean su hogar, Estard. Al explorar unas ruinas antiguas, el grupo viaja a diferentes momentos del pasado para luchar contra el mal. En cada una de estas islas, deben resolver los problemas y derrotar a un mal que las ha borrado del mapa en el presente. A medida que van ayudando a las personas y venciendo a los enemigos en el pasado, las islas comienzan a reaparecer en el mundo actual.

Fuente: canal oficial de Dragon Quest en YouTube