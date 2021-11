Hace ocho meses conocimos que Square Enix estaba trabajando en un juego ‘battle royale’ para celulares ambientado en el universo de Final Fantasy VII. Ahora, Square Enix ha anunciado que el juego para celular Final Fantasy VII: The First Soldier será lanzado de manera global en noviembre del 2021. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa ha compartido el ‘opening’ del juego en su canal oficial en YouTube.

¿Cuándo sale Final Fantasy VII: The First Soldier?

La esperar por conocer cuándo sale Final Fantasy VII: The First Soldier por fin ha terminado.

Square Enix anunció que Final Fantasy VII: The First Soldier estará disponible en todo el mundo a partir del miércoles 17 de noviembre.

¿Dónde descargar Final Fantasy VII: The First Soldier?

Los fanáticos del JRPG de Square Enix que se pregunten dónde descargar Final Fantasy VII: The First Soldier pueden estar tranquilos, ya que este juego estará disponible en las tiendas en línea de Android y iOS.

¿Qué es Final Fantasy VII: The First Soldier?

En Final Fantasy VII: The First Soldier podremos emplear ataques cuerpo a cuerpo.

The First Soldier está ambientado tres décadas antes de los sucesos de Final Fantasy VII. Este juego es un ‘Battle Royale’, en cual múltiples candidatos a «soldado» luchan entre sí para ser el último en sobrevivir. El ‘gameplay’ de Final Fantasy VII: The First Soldier no difiere mucho a la jugabilidad de otros juegos ‘battle royale’ del mercado. Sin embargo, Final Fantasy VII: The First Soldier mezclará las clásicas mecánicas género que popularizaron Fortnite y PUBG con algunos sistemas icónicos de la franquicia Final Fantasy. Es así que en Final Fantasy VII: The First Soldier podremos hacer uso de magia y también tendremos la habilidad de invocar.

Vía: ANN

Fuente: cuenta de Final Fantasy VII: The First Soldier en Twitter