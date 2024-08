Yakuza Kiwami ya tiene fecha de lanzamiento en Nintendo Switch

Al final del Nintendo Direct: Partner Showcase de agosto del 2024, Sega reveló que el remake del primer Like a Dragon, Yakuza Kiwami, llegará a Nintendo Switch. Esta no es la primera vez que un juego de la franquicia Like a Dragon llega a una consola de Nintendo. Ya que, Ryū ga Gotoku 1 & 2 HD for Wii U fue lanzado en el 2013 solo en Japón. Sin embargo, sí es el primer juego de la franquicia en tener un lanzamiento mundial para una consola de Nintendo.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del remake del primer Like a Dragon, Yakuza Kiwami, en Nintendo Switch?

Afortunadamente, no hay que esperar mucho para jugar el remake del primer Like a Dragon, Yakuza Kiwami, en Nintendo Switch, ya que, la fecha de lanzamiento del juego está programada para el jueves 24 de octubre. Esta fecha de lanzamiento de Yakuza Kiwami coincide con el estreno de la serie ‘live action’ de Yakuza, la cual llegará a Prime Video el mismo 24 de octubre.

Este puede ser el preámbulo de un anuncio más grande. Ya que, recientemente, Sega registro en Japón «Yakuza Wars» y en TGS 2024 habrá un anuncio sobre la franquicia.

Fuente: Indie World y Nintendo Direct: Partner Showcase de agosto del 2024