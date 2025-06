Esta es la fecha de lanzamiento del DLC Indiana Jones y El Gran Círculo

Durante el Xbox Games Showcase de junio de 2025, MachineGames reveló el primer tráiler del DLC de Indiana Jones y El Gran Círculo. Ese se titula The Order of Giants y su fecha de lanzamiento será el 4 de septiembre de 2025. Aquellos que tengan la edición Premium o de coleccionista no tendrán que comprar este DLC.

El DLC de Indiana Jones llegará el 4 de septiembre

La historia del DLC inicia con Indy y rl padre Ricci, quien busca un misterioso artefacto, lo que deriva en una expedición peligrosa al descubrir la historia de la orden de los Nephilim. John Jennings, director de producción, describió la Orden de los Nephilim como una sociedad secreta de gigantes descendientes de ángeles caídos que buscan redimirse.

La historia del DLC comienza cuando Indy conoce al padre Ricci. Además, la trama se desarrolla más allá del Vaticano, explorando las calles de Roma, incluyendo criptas ocultas, el río Tíber y la Cloaca Máxima. Indy enfrentará nuevos acertijos y misterios, el legado de los Nephilim sobrevivientes, combates en juegos de gladiadores secretos de Nerón y revelará la leyenda de una bestia colosal. También deberá enfrentarse al Culto de Mitra, un grupo nuevo y siniestro.

En nuestra reseña de Indiana Jones y El Gran Círculo dijimos que si son fanáticos de la franquicia creada por George Lucas y Philip Kaufman, nos alegra decirles que este es fácilmente el mejor juego protagonizado por el doctor Henry Walton «Indiana» Jones Jr. Pueden leer nuestra opinión completa en el siguiente enlace.

Fuente: Xbox