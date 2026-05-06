Esta es la fecha definitiva de lanzamiento de Mina The Hollower, el esperado juego de los creadores de Shovel Knight

Fue anunciado hace más de cuatro años. No supimos nada al respecto durante mucho tiempo y cuando por fin se acercaba… fue repentinamente aplazado. La espera ha sido larga, pero está a punto de terminar porque el estudio Yacht Club Games finalmente anuncio la FECHA VERDADERA Y DEFINITIVA de lanzamiento de Mina The Hollower.

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De acuerdo a un corto video publicado en el canal de YouTube de los desarrolladores, este juego saldrá a la venta el viernes 29 de mayo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam, Humble y GOG. Tendrá un precio de $19.99 dólares estadounidenses (aproximadamente 75.000 pesos colombianos), pero debería tener un precio localizado menor para nuestra región.

Pueden ver el corto video de anuncio de la fecha a continuación.

Mina The Hollower es un juego de acción y aventuras en 2D al estilo de los clásicos de la serie The Legend of Zelda, pero con gráficos inspirados en los juegos de Game Boy Color. Controlamos a Mina una ‘Vaciadora’ con la misión de salvar una isla maldita usando su látigo, su habilidad de enterrarse bajo el suelo y armas secundarias muy «castlevanicas».

Tomando en cuenta lo excelente que es el anterior juego de Yacht Club Games, el genial Shovel Knight, no dudamos que estamos ante un potencial juego del año.