Videojuegos

Esta es la fecha definitiva de lanzamiento de Mina The Hollower, el esperado juego de los creadores de Shovel Knight

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Fue anunciado hace más de cuatro años. No supimos nada al respecto durante mucho tiempo y cuando por fin se acercaba… fue repentinamente aplazado. La espera ha sido larga, pero está a punto de terminar porque el estudio Yacht Club Games finalmente anuncio la FECHA VERDADERA Y DEFINITIVA de lanzamiento de Mina The Hollower.

De acuerdo a un corto video publicado en el canal de YouTube de los desarrolladores, este juego saldrá a la venta el viernes 29 de mayo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam, Humble y GOG. Tendrá un precio de $19.99 dólares estadounidenses (aproximadamente 75.000 pesos colombianos), pero debería tener un precio localizado menor para nuestra región.

- Publicidad -

Pueden ver el corto video de anuncio de la fecha a continuación.

Mina The Hollower es un juego de acción y aventuras en 2D al estilo de los clásicos de la serie The Legend of Zelda, pero con gráficos inspirados en los juegos de Game Boy Color. Controlamos a Mina una ‘Vaciadora’ con la misión de salvar una isla maldita usando su látigo, su habilidad de enterrarse bajo el suelo y armas secundarias muy «castlevanicas».

Tomando en cuenta lo excelente que es el anterior juego de Yacht Club Games, el genial Shovel Knight, no dudamos que estamos ante un potencial juego del año.

Más juegos indies

El perro del meme «This is fine» ya tiene su propio videojuego y luce muy bien
 El perro del meme «This is fine» ya…
Dark Adelita – Reseña
 Dark Adelita – Reseña
Este juego indie parodia uno de los clichés más famoso de los anime ‘isekai’
 Este juego indie parodia uno de los clichés…
Hay demasiados ‘dad games’, así que para variar vamos a controlar a una mamá que debe proteger a su hija de los zombis en este juego indie
 Hay demasiados ‘dad games’, así que para variar…
El juego colombiano Vultures: Scavengers of Death aplaza su fecha de lanzamiento
 El juego colombiano Vultures: Scavengers of Death aplaza…
Aether & Iron – Reseña
 Aether & Iron – Reseña
Más de:
Mina the Hollower Mina the Hollower
La esperada actualización de Civilization VII le dice ‘adiós’ a los Caminos de legado y ‘hola’ a un nuevo líder y muchas novedades
Ed Boon confirmó que NetherRealm Studios está haciendo un nuevo Mortal Kombat, ¿qué pasó con Injustice 3?
Capcom tiene planes para Resident Evil con Leon incluso cuando el personaje llegue a sus 70 años
Remakes de los clásicos Myst y Riven confirmados para consolas PS5, PS VR2 y Xbox Series X/S
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela el primer vistazo al Hidden Gear de Kenshiro en los comerciales del nuevo anime
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior La esperada actualización de Civilization VII le dice ‘adiós’ a los Caminos de legado y ‘hola’ a un nuevo líder y muchas novedades
No hay comentarios

Lo último

Estos son los hermosos llaveros de peluche de Pokémon Pokopia que ya están a la venta
Cultura POP
Invincible Vs: todas las notas del primer parche o actualización del juego
Esports
Este es el set de LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Collectors Edition, basado en la película del 2008 que inició el universo cinematográfico
Cultura POP
El perro del meme «This is fine» ya tiene su propio videojuego y luce muy bien
Videojuegos