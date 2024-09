Esta es la lista de todos los 182 personajes de Dragon Ball: Sparking Zero, el Budokai Tenichi 4

La semana pasada, el medio japonés Famitsu dejo un video como no listado en su canal en YouTube y algunos usuarios lo encontraron. El resultado de esto fue la filtración de la lista completa de los 182 personajes que tendrá Dragon Ball: Sparking Zero desde el lanzamiento. Ahora, a una semana del Tokyo Game Show, Bandai Namco compartió el tráiler de presentación del grupo completo de personajes que tendrá Dragon Ball: Sparking Zero desde su lanzamiento.

Lista total con los 182 personajes de Dragon Ball: Sparking Zero

Desde el primer tráiler oficial de Dragon Ball: Sparking Zero hemos visto que al final de cada adelanto hay 164 espacios para los guerreros seleccionables. Ahora, el nuevo adelanto de Dragon Ball: Sparking Zero ha ampliado estos espacios a 182 con la introducción de todos los villanos de las películas de Dragon Ball Z y algunos personajes sin anunciar de Super. Así que, a continuación, les compartiremos cuáles son los 182 personajes que tendrá desde su lanzamiento el juego Dragon Ball: Sparking Zero:

Goku (adolecente)

Goku Daima, personaje que estará disponible por hacer la precompra del juego.

Personajes de Z en Dragon Ball: Sparking Zero

Goku (Z – inicio del anime)

Goku (Z – Saga de Namek)

Goku (Z – Saga de Namek), Super Saiyanjin

Goku (Z – final)

Goku (Z – final), Super Saiyajin

Goku (Z – final), Super Saiyajin 2

Goku (Z – final), Super Saiyajin 3

Vegeta (Z – Scouter)

Ōzaru Vegeta

Vegeta (Z – Saga de los Saiyajin)

Vegeta (Z – Saga de Cell), Super Saiyajin

Super Vegeta

Vegeta (Z – final)

Vegeta (Z – final), Super Saiyajin

Vegeta (Z – final), Super Saiyajin 2

Majin Vegeta

Trunks Super Saiyajin

Trunks del futuro Super Saiyajin

Super Trunks

Trunks del futuro con espada (DBZ)

Trunks del futuro con espada (DBS)

Trunks del futuro con espada Súper Saiyan (DBZ)

Trunks del futuro Super Saiyan (Saga de Cell de DBZ)

Cell Perfecto

Majin Buu

Mr. Satan

Gohan (Niño)

Piccoro

Krillin

Yamcha

Maestro Roshi

Videl

Gohan (Adulto)

Androide 17 (Z)

Trunks (niño)

Trunks (niño), Super Saiyajin

Goten

Goten, Super Saiyajin

Gotenks

Gotenks, Super Saiyajin

Gotenks, Super Saiyajin 3

Vegito

Raditz

Saibaman

Nappa

Chaoz

Yamcha

Cui

Dodoria

Zarbon

Super Zarbon

Nail

Guldo

Rikum

Capítan Ginyu

Frieza (primera forma)

Frieza (segunda forma)

Frieza (tercera forma)

Frieza (cuarta forma)

Frieza (poder total)

Trunks (espada), Super Saiyajin

Mecha Frieza

Ray Cold

Dr. Gero

Androide 19

Androide 18

Androide 17

Piccolo (fusionado con Kamisama)

Cell (primera forma)

Androide 16

Cell (segunda forma)

Cell (forma perfecta)

Gohan (adolescente), Super Saiyajin

Cell Jr.

Gohan (adolescente), Super Saiyajin 2

Cell Perfecto

Gran Saiyaman

Babidi

Gohan (Adulto), Super Saiyan

Majin Buu (Malo)

Super Buu

Gohan Definitivo

Super Buu (Gotenks Absorbido)

Super Buu (Gohan Absorbido)

Kid Buu

Spopovich

Yajirobe

Dabura

Personajes de GT en Dragon Ball: Sparking Zero

Goku (GT)

Pan (GT)

Goku (GT) Super Saiyajin

Baby Vegeta (GT)

Goku (GT) Super Saiyajin 3

Super Baby 1 (GT)

Super Baby 2 (GT)

Uub (GT)

Majuub (GT)

Goku (GT) Super Saiyajin 4

Baby Ozaru o Gran Mono Baby (GT)

Syn Shenron (GT)

Omega Shenron (GT)

Vegeta (GT) Super Saiyajin 4

Gogeta (GT) Super Saiyajin 4

Lista de personajes de Super en Dragon Ball: Sparking Zero

Goku (Super)

Goku (Super), Super Saiyajin

Goku (Super), Super Saiyajin Dios Rojo

Goku (Super), Super Saiyajin Dios Azul

Vegeta (Super)

Vegeta (Super), Super Saiyajin

Vegeta (Super), Super Saiyajin dios Rojo

Vegeta (Super), Super Saiyajin dios Azul

Trunks del futuro con espada (DBS)

Trunks del futuro Super Saiyan (DBS)

Frieza (DB Super)

Androide 17 (DB Super)

Broly

Super Saiyajin Broly

Jiren

Bergamo

Burter

Dyspo

Hit

Jeice

Kakunsa

Master Roshi, Max Power

Super Saiyan Broly (Full Power)

Super Saiyan Kale (Berserk)

Toppo

Bills

Whis

Caulifla

Caulifla, Super Saiyajin 2

Kale

Kale, Super Saiyajin

Kefla

Kefla, Super Saiyajin

Kefla, Super Saiyajin 2

Vegito, Super Saiyajin dios

Gogeta (Super)

Gogeta (Super), Super Saiyajin

Gogeta (Super), Super Saiyajin dios

Zamasu fusionado

Zamasu fusionado mitad corrompido

Agnilasa

Goku (Super) Ultra Instinto -Autónomo-

Goku Black Super Saiyajin Rose

Jiren

Ribrianne

Roasie

Super Vegito

Cabba

Cabba Super Saiyajin

Cabba Super Saiyajin 2

Dios de la Destrucción Toppo

Personajes de las películas de DB en Dragon Ball: Sparking Zero

Goku niño de Dragon Ball original

Z-Broly

Broly Restringido

Broly Super Saiyan Legendario

Garlic Jr.

Dr. Wheelo

Turles

Lord Slug

Lord Slug Gigante

Cooler

Cooler Forma Final

Meta Cooler

Androide 13

Super Androide 13

Bojack

Super Bojack

Janemba

Super Janemba

Tapion

Hirudegarn

Ahora que ya sabemos la lista total de personajes de Dragon Ball: Sparking Zero, solo resta conocer si Bandai Namco tiene planeado un pase de temporada. Ustedes qué personajes piensan que podrían hacer parte del primer año de DLC de Dragon Ball: Sparking Zero. Dejen su respuesta en los comentarios.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica