Esta es la secuencia de inicio del remake de Trails in the Sky 1st Chapter

Nihon Falcom y GungHo Online Entertainment han compartido el opening o secuencia de inicio de Trails in the Sky 1st Chapter (Sora no Kiseki the 1st). Adicionalmente, la desarrolladora japonesa ha confirmado que el remake The Legend of Heroes: Trails in the Sky también tendrá una versión para Nintendo Switch 2. Cabe resaltar que, esta versión tendrá una resolución y una velocidad de fotogramas más altas. Además, los tiempos de carga serán más cortos que la versión para Nintendo Switch.

La versión japonesa del opening del remake de The Legend of Heroes: Trails in the Sky la pueden ver en el siguiente enlace.

El video también confirma que los usuarios de PlayStation 5 y PC (Steam) ya pueden descargar una demostración. Esta contendrá el prólogo de Trails in the Sky 1st Chapter. Más adelante se lanzará una demo para Switch. Los datos guardados en la demo se transferirán a la versión completa.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Trails in the Sky 1st Chapter?

Trails in the Sky 1st Chapter será lanzado simultáneamente en todo el mundo el viernes 19 de septiembre para Switch, Switch 2, PS5 y PC a vía Steam. Aquellos que compren la versión de Nintendo Switch y quieran tener la versión de la nueva consola podrán actualizar el juego por tan solo un dólar estadounidense. La versión original de The Legend of Heroes: Trails in the Sky debutó en Japón para PC en 2004. Posteriormente, el juego se lanzó para PlayStation Portable, PlayStation 3 y PlayStation Vita.

¿Cuál es la historia de Trails in the Sky 1st Chapter?

La historia del juego Trails in the Sky: 1st Chapter se desarrolla en el pacífico Reino de Liberl, diez años después de ser invadido por el Imperio de Erebonia. La reina Alicia II ha restaurado la paz, pero el reino, rico en tecnología y recursos, es observado de cerca tanto por Erebonia como por la República de Calvard, sus países vecinos. La historia sigue a Estelle Bright, hija de Cassius Bright, una leyenda militar que forzó la retirada del imperio durante la guerra. A pesar de la fama de su padre, Estelle vive tranquilamente con él y con su hermano adoptivo, Joshua Astray, un joven misterioso que perdió su memoria.

El juego comienza con Estelle y Joshua preparándose para unirse al gremio de Bracers. Sus misiones iniciales, aparentemente sencillas, los llevan a descubrir una conspiración en el gobierno de Liberl para derrocar a la reina, lo que los obliga a explorar antiguas instalaciones. La trama se expande en el segundo capítulo, revelando el enigmático pasado de Joshua y su vínculo con Ouroboros, una peligrosa organización mundial.

Vía: ANN