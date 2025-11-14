¿Está Pokémon Pokopia ubicado en un posapocalipsis?

Desde los comienzos de Pokémon en la región Kanto, se hablaba entre fanáticos de los muchos paralelos insinuados en la historia referentes a una «posguerra» en el mundo Pokémon. El teniente Surge de ciudad Vermilion, menciona en Red / Blue la famosa frase «Te digo, chico, ¡los Pokémon eléctricos me salvaron durante la guerra! ¡Paralizaron a mis enemigos con sus rayos! ¡Lo mismo que te haré a ti!» Esto llevó a toda clase de teorías sobre una guerra en el pasado reciente de Kanto donde humanos y Pokémon lucharon codo a codo. Explicando a su vez la ausencia de adultos de mediana edad y padres.

[GBA] Pokémon FireRed / LeafGreen

Eso sin olvidar la ‘increíble’ guerra jugable de Pokémon Conquest en una región antigua y feudal como Ransei. Viajando al futuro, en medio de sus imágenes tiernas enfocadas en un público juvenil, Pokémon Pokopia esconde una historia un tanto más densa si la analizamos a profundidad. El juego parece tener lugar en una especie de posapocalipsis donde humanos y Pokémon han desaparecido, como delatan las ruinas de un Centro Pokémon. Una enciclopedia Pokédex con bastante tiempo abandonada –y sorprendentemente todavía con batería–, es la única señal de que alguna vez hubo humanos viviendo en esas tierras ahora baldías.

El Ditto se inspira en la que aparentemente era su antigua entrenadora para transformarse en el protagonista humanoide de Pokémon Pokopia. ¿Cómo llegó Ditto hasta ahí? ¿Qué pasó con los humanos? Eso todavía no lo sabemos e ignoramos si el juego lo responda, pero otros personajes presentados en el tráiler extendido continúan indicando que viven en un futuro distópico de Pokémon que desean convertir en utopía, de ahí el término Pokopia. Puede significar ambas cosas [distopía-utopía], en realidad.

El profesor Tangrowth, deja ver que tiene una avanzada edad por las lianas blancas de su cabeza, portando unos lentes rotos y un disco MT –posiblemente encontrado en la basura– como espejo frontal de médico. Dice no recordar la última vez que vio humanos o Pokémon por esos lados. El diagrama del terreno muestra lotes donde una vez hubo construcciones, las mismas que debemos volver a levantar en el juego como misión principal. Incluso la distribución presentada guarda cierto parecido con la de ciudad Fuchsia de Kanto. Eso no quiere decir que Pokémon Pokopia esté ubicado en la región Kanto o cerca, pero es una remota posibilidad.

Ciudad Fuchsia en Pokémon Red / Blue / Yellow

Tangrowth recuerda a los humanos aunque hayan desaparecido misteriosamente sin dejar rastro, pero desea volver a recrear la civilización atrayendo a nuevos Pokémon. No nos limitaremos al terreno inicial, sino que podemos explorar otras partes, ya sea volando o nadando. Como podemos observar, todos los alrededores están dominados por la naturaleza y sin presencia humana. Varios Pokémon sobrevivieron en este «posapocalipsis», ¿podrá tratarse de un Pokérus que arrasó únicamente con la humanidad y liberó finalmente a los Pokémon?

Musgorlax

Entre los nuevos personajes Pokémon, hay otros vestigios como por ejemplo un Snorlax con una enorme cantidad de tiempo expuesto a la intemperie, formándose una gruesa capa de musgo sobre su cuerpo. Por otra parte, Palidachu, una Pikachu de apariencia fantasmagórica que también podría tener respuestas sobre lo ocurrido en el pasado, ya que se le ve agotada y parece haber enfrentado varios inconvenientes hasta quedar sin energía eléctrica vital.

A partir del 5 de marzo en Switch 2 despejaremos más dudas sobre este supuesto posapocalipsis Pokémon, también llamado Pokopia.